ווישור גלובלטק ביצעה בהצלחה גיוס אג"ח ראשון

ניצן צעיר הרים, מנכ"ל ווישור גלובלטק: "אנו מודים לגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקת החוב הראשונה של ווישור, ורואים בתוצאות המכרז, ובהשתתפות של גופי השקעה מובילים, הבעת אמון בקבוצה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה אותה מובילה ההנהלה. הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית של ווישור גלובלטק ותומך ביכולת שלנו להמשיך ולפתח את מנועי הצמיחה שלנו הן בישראל והן בארה"ב. נמשיך לפעול ליצירת ערך עבור כלל בעלי העניין בחברה".

קבוצת ווישור גלובלטק השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה א', ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים בסך כ-215 מיליון שקל ע.נ, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-166 מיליון שקל.

החברה מנפיקה כאמור יחידות של אגרות חוב יחד עם כתבי אופציה. כל יחידה כוללת 1,000 איגרות חוב ו-38 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת במחיר של 13.25 שקל, למימוש עד ל-1 באוקטובר 2028. אגרות החוב מסדרה א' הינן בריבית שקלית של 4.25%, במח"מ של כ-4.98 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-4 תשלומים לא שווים: 10% בחודש מרץ 2029, 20% בחודש מרץ 2030, 30% בחודש מרץ 2031 ותשלום אחרון של 40% בחודש מרץ 2032. מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) נקבע בשלב המוסדי על 980 שקל.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל ביחד עם איי בי איי חיתום.

ביולי 2025 דיווחה הקבוצה על הרחבת פעילותה העסקית בארה"ב. החברה הבת, ווישור טכנולוגיות ארה"ב, התקשרה בעסקת רכישה עם חברת Hourly האמריקאית, המספקת פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לניהול שכר ותגמולי עובדים לעסקים קטנים ובינוניים בארה"ב. ההתקשרות צפויה להתבצע על דרך של מיזוג משולש הופכי, שיבוצע על דרך של החלפת מניות בין בעלי מניות Hourly לבין ווישור טכנולוגיות ארה"ב (חברת בת בארה"ב בבעלות מלאה של ווישור גלובלטק). העסקה כוללת מרכיב השקעה בסך של 10 מיליון דולר ארה"ב במניות החברה הבת, שתבוצע על ידי החברה וכן על ידי שש קרנות הון סיכון מובילות, הנמנות על בעלי המניות הקיימים של Hourly. יצוין, כי לאחרונה עדכנה ווישור על חתימת מזכר הבנות בלתי מחייב עם שותפתה האסטרטגית AmTrust, לפיו AmTrust תצטרף לעסקת Hourly כמפורט בדיווחי החברה.

בנוסף, באוגוסט 2025 דיווחה הקבוצה כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת קבוצת ביטוח קטנה בארה"ב, הכוללת את חברת הביטוח האמריקאית U.S. Insurance Company of America בתמורה מוערכת בסך של כ-6.5 מיליון דולר. החברה הנרכשת פועלת במספר מדינות בארה"ב, בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים ולה רישיונות לפעילות בתחומי ביטוח נוספים.

ווישור גלובלטק סיכמה לאחרונה את הרבעון השני של השנה עם רווח שיא של כ-96 מיליון שקל, זינוק של כ-109% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון ברבעון השני של השנה עמדה על כ-44.5% במונחים שנתיים

