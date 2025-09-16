הבעת אמון באספן גרופ: ביקושים גבוהים במכרז המוסדי להנפקת אג"ח של הקבוצה

אספן גרופ, המתמחה בתחומי הנדל"ן המניב המסחרי והמגורים, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ''). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה ב -150 מיליון שקל, בריבית בשיעור מירבי של 4.29% צמוד למדד. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
אג"ח סדרה י' של החברה הינה סדרה חדשה, צמודה למדד, במח"מ של כ-5.5 שנים, מדורגת A- (תחזית יציבה) על ידי S&P מעלות, ומועד פירעונה הסופי הוא 30 יוני 2033. את ההנפקה מובילה איפקס הנפקות בשיתוף אקטיב חיתום, גיזה חיתום, מנורה חיתום, אוניקס קפיטל, יוניקורן קפיטל, ווליו בייס וקומפאס רוז קפיטל פ.א. בע"מ.
הקבוצה נמצאת בתנופת פעילות בהתאם ומקדמת ארבעה פרויקטים בהקמה שבבעלותה: מרכז מסחרי באשקלון, קומת מסחר באצטדיון סמי עופר, הקמת המרלו"ג האוטומטי הגדול במזרח התיכון באשדוד, והקמת פרויקט בנס ציונה הכולל משרדים, מסחר ומעונות סטודנטים. לאחרונה חתמה הקבוצה באמצעות חברת הבת רייק נדל"ן (50%), על הסכם לרכישת השליטה (51%) בחברת דיוויד לנדמרק במטרה להרחיב את פעילותה גם לתחום הייזום למגורים, בנוסף לפעילות ההתחדשות העירונית שהיא מקדמת.
שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות הגבוהה למכרז המוסדי. הביקושים מבטאים לראייתנו את אמון המשקיעים בהנהלה ובאסטרטגיה החדשה של הקבוצה, להרחבת פעילותה בישראל בתחומי הנדל"ן המניב המסחרי והמגורים"