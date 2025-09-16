חג׳ג׳ אירופה מגייסת הון ופורצת לתחום תשתיות הגז ברומניה

חברת חג'ג' אירופה השלימה בהצלחה מכרז מוסדי להנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף של 50 מיליון ש"ח, ובמחיר מינימאלי ליחידה של 925 ש"ח (כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות ו-33 כתבי אופציה). מחיר זה יהווה מחיר מינימום ליחידה בהצעה לציבור. את ההנפקה הוביל לירן רזמוביץ' מדיסקונט קפיטל.
לאחר שבחודשים האחרונים דיווחה החברה אודות התפתחויות חיוביות בפרויקטים שבבעלותה ועסקאות חדשות עליהן חתמה, בחודש שעבר דיווחה חברת חג'ג' אירופה לבורסה על כניסתה לתחום ביצוע תשתיות גז טבעי וניהול חלוקת הגז. בהקשר לכך דיווחה החברה על חתימת הסכם לרכישת חברה רומנית מובילה בתחום. רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, והממשלה הרומנית צפויה לפרסם בשנים הקרובות מאות מכרזים בתחום התשתיות לחלוקת גז טבעי בהיקף של כ-2 מיליארד אירו. החברה שנרכשה זכתה עד כה ב-55 מכרזים מתוך 63 אליהם ניגשה, ואומדן הרווח התפעולי המצטבר עד שנת 2035 בגין מכרזים אלו נאמד ביותר מ- 150 מיליון אירו. החל משנת 2036, לחברה הנרכשת צפויות הכנסות נוספות בתקופת הזיכיון בגין ניהול פעילות חלוקת הגז ותחזוקת קווי חלוקה וזאת לתקופה של 39 שנים נוספות.
חברת חג'ג' אירופה (TA.HGGE) פועלת ברומניה בייזום והקמה של פרויקטים למגורים, ונכסים מניבים למסחר, משרדים ומלונאות, לצד פעילות של ביצוע תשתיות גז טבעי וניהול חלוקת הגז. בעלי השליטה בחברה הם צחי חג'ג' (כ-53%) ושחר מחט (כ-21.5%). החברה כלולה במדדים ת"א נדל"ן ות"א בנייה, ונסחרת בשווי שוק של יותר מ-540 מיליון ש"ח.
אריק דרך, מנכ"ל חג'ג' אירופה, מסר בהמשך להנפקה המוצלחת: "הצלחת הנפקת המניות היא ביטוי למומנטום העסקי החיובי שבו נמצאת חג'ג' אירופה. לצד הקידום וההתרחבות בפעילות הנדל"ן של החברה ברומניה, אנחנו נכנסים לתחום פעילות בתחום תשתיות חלוקת הגז באמצעות רכישת חברה מובילה בתחום. אנו מעריכים מאוד את האמון שהשוק נותן בנו, בפעילות החברה ובפוטנציאל הגלום בה, כפי שבא לידי ביטוי בהנפקת המניות הזאת, ונמשיך לפעול להשאת ערך למשקיעים ולבעלי המניות של החברה".