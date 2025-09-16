האוניברסיטה העברית וקבוצת שיכון ובינוי יקימו מתחם מעונות סטודנטים חדש בקמפוס עין כרם בירושלים

קבוצת שיכון ובינוי והאוניברסיטה העברית בירושלים חתמו על הסכם להקמה, תפעול ומימון של מתחם מעונות סטודנטים חדש בקמפוס עין כרם בירושלים.
הפרויקט בהיקף של כ-230 מיליון שקלים, אשר יבנה על ידי סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי, יכלול 371 יחידות דיור לסטודנטים הלומדים בקמפוס עין כרם ויבנה על פני 5 בניינים בסמיכות לבית החולים עין כרם ותחנת הרכבת הקלה. כיום יש כ-25,000 סטודנטים באוניברסיטה וכ-3,500 חדרי מעונות.
הפרויקט יוקם בשיטת B.O.T לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים. הבנייה עתידה להתחיל בימים הקרובים וצפויה להסתיים בתוך כ-3 שנים. המתחם החדש, אשר תוכנן על ידי משרד פלסנר אדריכלים, יהיה בסטנדרט גבוה ומודרני. צפי האכלוס של המתחם הוא לקראת פתיחת השנה האקדמאית באוקטובר 2028. המתחם החדש תוכנן על ידי משרד פלסנר אדריכלים.
גבי דוד, מנכ"ל שיכון ובינוי זכיינות: "קבוצת שיכון ובינוי היא השחקן הגדול והדומיננטי בתחום ניהול והקמה של מעונות סטודנטים בישראל. הפרויקט בעין כרם מצטרף אל פרויקט נוסף במסגרת שיתוף הפעולה של שיכון ובינוי עם האוניברסיטה העברית להקמה ותפעול של מתחם מעונות ספרא (קמפוס גבעת רם) המצוי בשלבים מתקדמים של בנייה ויכלול כ-700 מיטות לסטודנטים וכ-90 דירות סגל".
רותם רביבי, מנכ"ל חברת הנכסים של האוניברסיטה העברית ציין כי: "הקמת מתחם המעונות בעין כרם מהווה צעד משמעותי בהרחבת מעטפת השירותים שאנו מעניקים לסטודנטיות והסטודנטים שלנו, כחלק בלתי נפרד מחווית הלימודים והמחקר האקדמי. שיתוף הפעולה עם שיכון ובינוי מאפשר לנו לממש את החזון שלנו לפיתוח תשתיות מתקדמות הכוללות סביבת מגורים מודרנית, בטוחה וירוקה עם נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית".