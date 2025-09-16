פותחים חשבון מסחר עצמאי ב IBI SMART ומקבלים מנוי לקבוצת הפועל תל אביב בכדורסל

בית ההשקעות IBI, נותנת החסות הראשית של קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל, מרחיבה את שיתוף הפעולה עם המועדון ומשיקה הטבה ייחודית לחובבי הכדורסל וההשקעות:
פותחים חשבון מסחר חדש באפליקציית IBI SMART ומקבלים מנוי למשחקי הליגה של הפועל תל אביב בעונת 2025/26.
לטובת ההטבה למצטרפים, תרכוש IBI מהפועל עד 250 מנויים חדשים*
דייב לובצקי, מנכ״ל IBI בית השקעות: "IBI מובילה מודל חדשני של שותפות שמחבר בין עולמות ההשקעות והספורט, ומייצר ערך ממשי ללקוחותינו ולאוהדי הפועל תל אביב. לאחר ההצלחה של המהלך בכדורגל, הרחבת שיתוף הפעולה גם לכדורסל הינו צעד טבעי שמחזק את מערכת היחסים שלנו עם המועדון. זוהי הדרך שלנו להראות כי השקעה נכונה אינה מסתכמת בשוק ההון – אלא גם בהשקעה בקהילה ובספורט הישראלי. כשכל הצדדים נהנים – הקבוצה, האוהדים והמשקיעים – אנחנו יודעים שעשינו משהו נכון.״
צחי רייכנשטיין, מנכ"ל המועדון: "אנו גאים להמשיך ולהעמיק את שיתוף הפעולה שלנו עם IBI. הרחבת השותפות עם IBI היא הוכחה לאמון ההדדי ולמחויבות המשותפת שלנו לקהל האוהדים. מדובר בצעד נוסף בחיזוק הקשרים עם השותפים האסטרטגיים שלנו, מתוך מטרה לבנות עתיד חזק ומוצלח למועדון".
בחודש מאי השנה IBI בית השקעות חתמה עם מועדון הכדורסל הפועל תל אביב על הסכם חסות ראשית. ההסכם נחתם לשתי עונות המשחקים הקרובות, 2025/26 ו-2026/27, עם אופציה לעונת 2027/2028 ובמסגרתו נקראת הקבוצה "הפועל IBI תל אביב".
החסות נחתמה בשיאו של רגע היסטורי עבור המועדון, לאחר זכייתו ביורוקאפ והעפלת הקבוצה ליורוליג- הליגה הבכירה באירופה.
*המנויים הינם ליציעים 5 או 6 עבור משחקי הליגה הישראלית בלבד ואינם כוללים חצי גמר וגמר. ההטבה הנה בתוקף עד סוף אוקטובר 2025, ומוגבלת ל־250 מנויים, שיפתחו חשבון בסכום מינימלי של 15,000 ₪.
IBI SMART היא אפליקציית מסחר מתקדמת ראשונה מסוגה בישראל, שנועדה להעניק פתרון חכם ופשוט למסחר עצמאי בבורסה בתל אביב ובארה”ב. האפליקציה מספקת למשתמשים פיצ'רים ואפשרויות מסחר ייחודיים, ובכלל כך, קבלת מידע בזמן אמת, דירוג אנליסטים ומניות מסוקרות של TipRanks, ידיעות, כתבות ודיווחים מבוססי בינה מלאכותית (AI) על דוחות ותנועות בעלי עניין, במטרה לאפשר לסוחרים לבצע את החלטות ההשקעה הטובות והחכמות ביותר. IBI Trade, המסחר העצמאי של חבר הבורסה ב- IBI בית השקעות, מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך והבורסה בתל אביב ופועל תחת חבר הבורסה מהגדולים והמתקדמים בשוק ההון הישראלי. IBI שרותי בורסה, חברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובמסלקת הבורסה משנת 1973.