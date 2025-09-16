הכשרה ו-GMT משיקות פתרון פיננסי-ביטוחי חדשני לעובדים זרים

קבוצת הכשרה וחברת התשלומים GMT מכריזות על שיתוף פעולה ומשיקות שירות חדש המציע פתרון פיננסי וביטוחי הוליסטי למהגרי עבודה ולמעסיקיהם שיחסוך את המורכבויות הרגולטוריות והלוגיסטיות איתם נאלצים להתמודד
בישראל, פועלים כיום כ-150,000 מהגרי עבודה חוקיים, ובהתאם למדיניות הממשלה להגדלת מכסות ותחזיות הגידול הדמוגרפי, צפוי המספר להגיע לכ-333,000 עובדים זרים עד 2030 - גידול של יותר מ120%. גידול כזה, מחייב פתרון מערכתי ויעיל, כאשר עד היום, מעסיק של עובד זר נדרש לנווט ביו מספר רב של גורמים - בנקים, חברות תשלומים, חברות תקשורת, חברות ביטוח ושירותי המרת כספים, כאשר כל שלב גורר עמלות נוספות ועומס בירוקרטי. במקביל, העובדים הזרים נאלצים להסתמך על פתרונות לא אופטימליים, כמו משיכת שכר במזומן ועמלות גבוהות על העברות כספים לחו"ל.
במסגרת שיתוף הפעולה, ייהנו המעסיקים והעובדים ממענה מקיף לשירותים פיננסיים וביטוחיים, הכוללים: ב-GMT ניהול חשבון עו"ש מלא ייעודי לעובדים, תחת קוד זיהוי בנקאי 69, פתרון מתקדם להפקדת שכר וניהול כספים, כרטיס אשראי נטען בינלאומי, שירותי העברה לחו"ל בזמן אמת ליותר מ-200 יעדים, ניהול פקדונות להפקדות פנסיוניות וכספי פיצויים, חבילת תקשורת, חבילת נסיעות וכן בהכשרה ביטוח רפואי בהתאמה למאפייני העובד. השירות יהיה זמין בפלטפורמה דיגיטלית בשפת העובד המאפשרת ללקוחות ניהול עצמאי ושקוף של כספם, הנתמכת בשירות לקוחות רב לשוני.
ערן סרוק, מנכ"ל GMT: "מצאנו בהכשרה שותף עסקי החולק איתנו את הערכים של שקיפות, הוגנות וחדשנות. השותפות הזו מבוססת על חזון משותף ליצירת פתרון כולל, יעיל ובטוח, שנותן מענה מלא הן למעסיקים והן לעובדים. מדובר בשת"פ אסטרטגי מתוך הבנה של הצורך ההולך וגדל בשוק למענה מקיף תחת קורת גג אחת, המפשט תהליכים, מייעל את ההתנהלות ומעניק ביטחון פיננסי וביטוחי. זוהי רק תחילת הדרך, אנו מתכננים להרחיב את שיתוף הפעולה ולהביא לשוק מוצרים ושירותים חדשניים נוספים, שיתרמו לשיפור אמיתי ומשמעותי באיכות החיים ובשגרת היום יום של העובדים והמעסיקים".
שמעון מירון מנכ"ל הכשרה: "חשוב היה לנו להציע למעסיק ולעובד הזר פתרון ביטוחי ופיננסי רחב, המשלב נוחות, יעילות, חדשנות ושקט נפשי למעסיק ולעובד כאחד. אנו מאמינים כי שילוב הכוחות עם GMT יפתח הזדמנויות חדשות לשיפור המענה העסקי מצד סוכני הביטוח לציבור המעסיקים וכמובן ישפר משמעותית את החוויה לעובד. יחד עם GMT אנו מביאים בשורה חדשה לשוק".