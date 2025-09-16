הראל ו"צבע טרי" משיקות את ה"ארט קלאב": חווית אמנות מעוררת השראה ללקוחות

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וקבוצת צבע טרי, אירחו ביום רביעי האחרון, ה-10/9, מפגש תרבותי מסקרן ומעורר השראה עם חמישה אמנים ואמניות שהציגו השנה בחממה של צבע טרי 2025, כשרונות מבטיחים בשדה האמנות העכשווית הישראלית.
האירוע התקיים כחלק מפעילות הראל ארט קלאב, מועדון תרבות שיזמה קבוצת הראל בשיתוף קבוצת צבע טרי, מתוך מטרה לייצר חיבורים חדשים בין עולם האמנות ללקוחות הראל. זאת בשאיפה להעניק ללקוחות הרוצים להרחיב אופקים ולחוות את עולם האמנות בצורה מעמיקה ואישית, ערך מוסף, השראה ותוכן מעשיר וייחודי.
במהלך הערב, שהתקיים בקומה ה-25 של מתחם החדשנות GUTS, חוו המשתתפים אמנות מזווית שונה, כשהאמנים והאמניות הציגו לא רק את התוצרים הסופיים של יצירתם, אלא גם את השאלות, הבחירות, והמחשבות שמלוות את תהליך היצירה.
את הערב הנחתה האוצרת ומנהלת תחום האמנות בקבוצת צבע טרי, רז שפירא, והשתתפו בו האמנים והאמניות: דורון אדוריאן, נעמי כץ, בן משיח, מאיה פולק ותמיר רוגובסקי.
רז שפירא האוצרת ומנהלת תחום האמנות בקבוצת צבע טרי: "אנו מוקירות את האפשרות להזמין את הקהל להתרגש מאמנות, לקבל טעימה מהנעשה בתוך מוחם היצירתי של האמנים והאמניות, לקבל השראה, תקווה ורוח רעננה - בעיקר בתקופה מורכבת וקשה זו ולקראת שנה חדשה שכולנו תקווה שתבוא עלינו לטובה".
ליאת סדן, סמנכ"לית שיווק בהראל ביטוח ופיננסים: "אנו בהראל גאים בשיתוף הפעולה, ארט קלאב יחד עם קבוצת צבע טרי המקדמת אמנות ותרבות ישראלית. האירוע נועד להמשיך ולחזק את הקשר האישי עם לקוחותינו, דרך תוכן איכותי, חוויה והשראה, ומעט נחמה בתקופות מורכבות".