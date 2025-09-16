דבריו של מנכ"ל מימון ישיר, ערן גולן בכנס של בנק ישראל: "תמורות בשוק האשראי הקמעונאי בישראל"

גולן התייחס בפאנל מנכ"לים, בנושא: "תמורות בשוק האשראי הקמעונאי והשלכותיהן בפרספקטיבה של העשור האחרון".
"באשראי הצרכני, כשמסתכלים על העשור האחרון הוא לא השתנה דרמטית מעבר לעולם המשכנתאות.
ברמת המאקרו-הציבור מתנהג באחריות. אנו מתמחים בתחום הרכב ובשלוש השנים האחרונות נכנסנו לפעילות בשוק הדיור דרך משכנתאות.
רוב האשראי הצרכני ללא בטוחה הוא בריביות גבוהות יחסית ובפריסת תשלומים נמוכה יחסית.
שימוש באשראי צרכני עם בטוחה של דירת המגורים הוא מהלך שאנו מקדמים ורואים בו פוטנציאל צמיחה משמעותי"
עוד הוסיף: "היינו בין הראשונים לאמץ את המאגר של בנק ישראל. זה אפשר לנו לנהל את הסיכון ולהגיע לאוכלוסיות בצורה מדויקת ואחראית.
המאגר הוא הישג מרשים מכל הבחינות והדבר היחידי שצריך להוסיף להשלמת התמונה זה מידול של הנתונים"
"מימון ישיר עשתה דיסרופשן לשוק הלוואות הרכב בישראל.
השימוש באשראי לרכישת רכב הפך להתנהגות צרכנית נפוצה והוא פה להישאר.
פריסה של הלוואות צרכניות מגובות נדל"ן, תאפשר להוזיל את עלות האשראי לצרכן ותשפר את ההכנסה הפנויה ללקוח"
"חוק האיגוח תקוע כבר 25 שנים, אמנם עבר קריאה ראשונה אך יש עוד הרבה תיקונים נדרשים ואלוהים נמצא בפרטים הקטנים, חשוב שיתקדם במהירות ובצורה טובה".
ערן גולן, מנכ״ל מימון ישיר בפאנל מנכ״לים, קרדיט: מימון ישיר