סיכום המסחר בבורסה: השוק מפגין יציבות, אך חוסר הוודאות גובה מחיר

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר: "השוק מפגין יציבות לאחר הפסימיות שנרשמה אתמול. הבוקר נפתח המסחר בירידות שהתמתנו בהמשך. השילוב הרעיל של חוסר ודאות הנוגע למשך הלחימה והחשש ביחס למערכת היחסים והסחר הבינלאומי של ישראל גובים מחיר משוק ההון המקומי. המשקיעים מודעים היטב לסיטואציה הביטחונית-מדינית, אבל שוק ההון בנוי על אופטימיות ותקווה, וככל שהאופטימיות והתקווה נפגמת, הדבר מקבל ביטוי בתמחור הנכסים הפיננסיים. בנקודת הזמן הנוכחית, לא מדובר בהשפעה דרמטית על ביצועי מדדי הבורסה. מדדי המניות עדיין מובילים את טבלת הביצועים של המדדים הגלובליים. עם זאת, שוק הון בנוי על מומנטום ואמונה בחזון - וחשוב לשמר זאת. הרבה יותר קשה לייצר מומנטום מאשר לשמר אותו. המתנו זמן רב בשנים 2024–2023 עד שהשווקים סגרו פערים מול העולם, משכו משקיעים בינלאומיים ומקומיים ורשמו שיאים חדשים. חיוני לפעול ולשמר את האקוסיסטם שיתמוך בביצועי הכלכלה הישראלית והמדדים המקומיים.
בימים אלה, הברומטר למצב הרוח הלאומי בבורסה הוא מניות הבנקים, האהודות על המשקיעים הזרים ומהוות ׳כדור בדולח׳ לכלכלה הישראלית. ואכן, אנו עדים מאתמול לתנודתיות גוברת במניות אלה ולעלייה במחזורי המסחר. מדד הבנקים סיים ביציבות ובמחזורי מסחר גבוהים ביחס לימים האחרונים. מדד הביטוח, שרשם ירידות שערים חדות מתחילת החודש, לאחר 8 חודשים חלומיים, עלה היום בכ-0.9% והחזיר מעט מהירידות החודש. מנגד, החברות הביטחוניות ממוצבות טוב יותר בסיטואציה שנוצרה. אלביט ונקסט ויז'ן, שהן שתי החברות הביטחוניות הגדולות בבורסת תל אביב, ריכזו מחזור ער.
בעוד אלביט רשמה עליות של כ-2%, נקסט ויז'ן ירדה ב-4.5% בתגובה להנפקה. נקסט ויז'ן היא הסיפור החיובי של בורסת תל אביב: חברה שהונפקה ב-2021 והניבה תשואה של 2,800% מאז הנפקתה, וביצעה הנפקה גלובלית בחו"ל לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר וממוקמת כעת במקום 25 לפי שווי שוק בבורסה. חשוב לזכור שלמרות האירועים, זה לא הזמן לעשות מהלכים משמעותיים בתיק ההשקעות, שכן הדברים מאוד דינמיים והפכפכים - והשוק עדיין נשאר יחסית יציב. כל אמירה מכיוון ירושלים משפיעה על השוק. שער הדולר מול השקל עומד על 3.34 שקלים לדולר, יציבות שגם היא אינדיקטור לכך שאין פניקה בקרב המשקיעים. מדד ת"א 125 ירד ב-0.4%, מדד ת"א 90 ירד ב-1.1%. שוק האג"ח הממשלתי מפגין גם הוא יציבות".