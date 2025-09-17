בורסת תל אביב משיקה שני מדדי מניות חדשים: ת"א תשתיות ות"א ביטחוניות

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה: "המדדים החדשים יספקו למשקיעים מוצרים מגוונים וממוקדים יותר, ויאפשרו חשיפה למגזרים צומחים בעקבות האירועים הביטחוניים והצורך בשיקום"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממשיכה להרחיב את מגוון המוצרים שלה ומודיעה על השקת שני מדדי מניות חדשים: מדד ת"א תשתיות ומדד ת"א ביטחוניות. המדדים החדשים, ייכללו בסדרת מדדי תמר ויעודכנו אחת לשנה בחודש נובמבר. הם מבוססים על רשימות חברות שיורכבו ויעודכנו מדי שנה באוקטובר על ידי יחידת המחקר של הבורסה.

מדד ת"א תשתיות יכלול מניות של חברות ישראליות הנכללות במדד ת"א-125 או ת"א-SME60, הפועלות בתחום התשתיות הלאומיות או הציבוריות, בארץ או בחו"ל. המדד צפוי להיות מגוון ולהכיל יותר מ-40 מניות, בעלות שווי שוק כולל של מעל 240 מיליארד שקל. המדד מגיע על רקע הציפייה לפעולות שיקום נרחבות בעקבות אירועים ביטחוניים, שצפויות להגביר את פעילות החברות בתחום.

תנאי ההכללה במדד ת"א תשתיות כוללים פעילות מרכזית בענף התשתיות (לפחות 50% מההכנסות או הנכסים, או 40% לחברות קיימות), עם תקרת משקל של 5%. המדד יחושב כתשואה כוללת ברוטו, ומדד הבסיס שלו יהיה זהה לזה של ת"א-125 ביום ההשקה. אין מסלול מהיר לצירוף מניות והרשימה תכלול גם קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, אבל תמנע כפילויות עקב החזקות.

מדד ת"א ביטחוניות יכלול מניות של חברות ישראליות הפועלות בתחום הביטחוני, העומדות בתנאי הסף של מדדי תמר. המדד צפוי לכלול כ-20 מניות בשווי שוק כולל של כ-110 מיליארד שקל, בהן מניית אלביט (שווי כ-76 מיליארד שקל) ומניית נקסט ויז'ן (שווי כ-12 מיליארד שקל), כאשר שווי יתר החברות עומד על כ-21 מיליארד שקל.

תנאי ההכללה במדד ת"א ביטחוניות כוללים סיווג ענפי בביטחוניות או בתעשייה/טכנולוגיה עם לפחות 50% הכנסות מהסקטור הביטחוני-צבאי (או 40% לחברות קיימות), ללא כפילויות. תקרת המשקל היא 10%, והחישוב כתשואה כוללת ברוטו, עם מדד בסיס זהה לת"א-125. גם כאן אין מסלול מהיר לצירוף.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בת"א: "השקת מדד ת"א תשתיות ומדד ת"א ביטחוניות הינו מהלך משמעותי עבור שוק ההון הישראלי, במיוחד בתחומי התשתיות והביטחון שזוכים לפריחה משמעותית. המדדים החדשים יספקו הן למשקיעים המוסדיים והן לציבור הרחב כלים מגוונים וממוקדים יותר, ויאפשרו חשיפה למגזרים צומחים בעקבות האירועים הביטחוניים והצורך בשיקום. שני מדדים אלה מצטרפים להיצע המדדים הרחב של הבורסה בתל אביב ומשקפים את המגמות הבולטות בכלכלה הישראלית".

מועד השקת המדדים יחל ב- 9 בנובמבר 2025. המועד הקובע לעדכון המדד – 16 באוקטובר 2025.