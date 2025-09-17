אמיר בראון מונה לסמנכ"ל הנדסה אשטרום מגורים מקבוצת אשטרום

אשטרום מגורים, זרוע הייזום למגורים של קבוצת אשטרום, מודיעה על מינויו של אמיר בראון לתפקיד סמנכ"ל הנדסה בחברה.
בראון (45) הצטרף לחברה בשנת 2022 וכיהן עד לאחרונה כמנהל אזור תל אביב באגף הנדסה, במסגרתו הוביל פרויקטים רחבי היקף משלבי התכנון ועד הביצוע, ביניהם פרויקט המאבק-דרך השלום (564 יח"ד, 8 בניינים ושטחי מסחר), פרויקטי היוקרה 'טאגור' (144 יח"ד) ו'רקנאטי' (198 יח"ד) בצפון ת"א וכן את פרויקט חוף הצוק הכולל מלון הכולל כ- 200 חדרים, בניין מגורים יוקרתי (116 יח"ד) ומסחר. בראון מביא איתו ניסיון מקצועי עשיר של למעלה מ-17 שנים בענף הבנייה, והוא בעל מומחיות בניהול פרויקטים, תקציבים, לוחות זמנים וצוותי עבודה. מינויו מבטא את מחויבותה של אשטרום מגורים לקידום מנהלים מצוינים מתוך הארגון.
בראון נשוי ואב לשלושה ילדים, בוגר תואר ראשון בהנדסת בניין מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ארנון פרידמן, מנכ"ל אשטרום מגורים: "אמיר מביא עמו ניסיון רב, מקצועיות ויכולת הובלה מוכחת של פרויקטים מורכבים, ואנו מברכים על מינויו לתפקיד. אמיר מהווה דוגמא למנהל שצמח מתוך החברה ואנו רואים בו שותף מרכזי להמשך הצמיחה וההתפתחות של אשטרום מגורים".
אמיר בראון, סמנכ"ל הנדסה אשטרום מגורים: "אני מודה על האמון שניתן לי ואני מלא רצון להמשיך ולקדם את הפעילות של החברה באופן מיטבי. אשטרום מגורים מובילה עשרות פרויקטים הכוללים אלפי יח"ד, ואני מתכוון להמשיך ולחזק את העשייה ההנדסית בחברה, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים שמאפיינים אותנו".