בלייד ריינג׳ר ואקו וייב משתפות פעולה בתחזוקת מערכות אנרגיה מבוססת גלים

חברת בלייד ריינג'ר בע"מ (TASE: BLRN), מובילה בניקוי ואבחון מבוסס רחפנים, משיקה חידוש פורץ דרך בתחום תחזוקת אנרגיה מתחדשת.
החברה הכריזה על שיתוף פעולה עם חברת אקו וייב פאוור גלובל (NASDAQ: WAVE), במסגרתו היא מספקת תחזוקה מבוססת רחפנים למערכות אקו וייב הממירות אנרגיית גלים לחשמל ירוק.
החברות השיקו את שיתוף הפעולה ביניהן בהדגמה חיה באחד מהאתרים של אקו וייב בנמל יפו. בהדגמה הרחפנים של בלייד ריינג'ר עם המטעד הייחודי, שהחברה פיתחה, ניקו ובדקו את המתקנים הצפים של אקו וייב, שהינם הרכיבים המרכזיים במערכת הממירה אנרגיית גלי ים לחשמל ירוק.
"אנו תמיד שואפים להביא לאוטומציה של תחזוקת מערכות אנרגיה מתחדשת בדרכים שמגבירות יעילות וקיימות," אמר חגי כלימור, יו"ר בלייד ריינג'ר. "השיתוף עם אקו וייב מביא את הטכנולוגיה שלנו לתחום חדש ומרתק – אנרגיית גלים – ומבטיח שמערכות אלו יישארו נקיות, אמינות ומתפקדות ברמה הגבוהה ביותר."
ההכרזה מגיעה לאחר השקת פרויקט של אקו וייב בלוס אנג'לס בשבוע שעבר, 9 לספטמבר 2025, המהווה עוד ציון דרך בפריצת הטכנולוגיה של אקו וייב לשווקים בינלאומיים.
פתרונות הרחפנים עם הטכנולוגיה הייחודית של בלייד ריינג'ר יישמו יעילות וחדשנות, שהוכחו כבר בהתקנות סולאריות גדולות, כאשר הם מפחיתים עלויות תפעול, ממזערים זמני השבתה ומשפרים את ביצועי המערכת.
"אנרגיית גלים מייצגת את הפרק הבא בטכנולוגיה של בלייד ריינג'ר," הוסיף חגי כלימור. "שיתוף הפעולה הזה ממצב אותנו בחזית החדשנות במגזר האנרגיה המתחדשת, ומרחיב את ההשפעה שלנו מעבר לאנרגיה סולארית לאחד משווקי האנרגיה הנקייה הצומחים בעולם."
בלייד ריינג'ר מכוונת לפתח פתרון תחזוקה מקיף המותאם לצרכים של אקו וייב, אשר ייושם בפרויקטים הגלובליים של אקו וייב.