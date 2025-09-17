עסקת נדל"ן ענקית: הרבור גרופ רוכשת ארבעה נכסי מולטי פמילי בארה״ב

חברת ההשקעות בנדל"ן הרבור גרופ ושותפתה CBRE Investment Management השלימו את רכישתם של ארבעה נכסי מולטי פמילי בארה"ב, מידי חברת Aimco. העסקה צפויה להתרחב בחודשים הקרובים עם השלמת הרכישה נכס חמישי.

העסקה כוללת רכישת תיק של חמישה נכסי מולטי פמילי הממוקמים ברחבי אזור ניו אינגלנד ובהם 2,719 יחידות דיור, תמורת כ-740 מיליון דולר. מדובר באחת מעסקאות המולטי פמילי הגדולות שנחתמו השנה בארה"ב באזור ניו אינגלנד, אשר משקפת את חוסנו של שוק השכירות באזור זה. הרכישה מתבססת על נוכחותן החזקה של שתי החברות הרוכשות בעיר בוסטון ובסביבותיה.

ניו אינגלנד נחשבת לאחד האזורים המבוססים והמשכילים בארה"ב, עם רמת ההכנסה לנפש גבוהה יחסית. הערים המרכזיות ובראשן בוסטון, נהנות משגשוג כלכלי, כאשר כלכלת האזור כולו נשענת על אוניברסיטאות היוקרה הרבות הממוקמות בו, ועל פעילותם של תאגידים וחברות בתחומי הטכנולוגיה, הפיננסים והתרופות.

ג'יי צביבל, מנכ"ל הרבור גרופ ישראל, מסר כי "אזור ניו אינגלנד ממשיך להפגין כמה מהיסודות החזקים ביותר של נכסי מולטי פמילי בארה"ב. אנו נרגשים לשתף פעולה עם CBRE Investment Management ומצפים ליישם את האסטרטגיה שלנו ליצירת ערך מוסף בנכסים הנרכשים, הן עבור המשקיעים שלנו והן עבור דיירי הנכסים, וזאת תוך שמירה על התפוסה היציבה והגבוהה שהפכה את תיק הנכסים הזה לכל כך אטרקטיבי."

בתוספת רכישה זו, מחזיקה ומנהלת הרבור גרופ יותר מ-3,600 יחידות דיור באזור בוסטון, וזאת לאחר שבמהלך 2025 ביצעה הרבור גרופ רכישות נכסי מולטי פמילי בהיקף כולל של כ-2.2 מיליארד דולר, המצביעות על המשך המומנטום של החברה בתחום.

בין השאר, לפני כחודשיים רכשה הרבור גרופ יחד עם שותפתה בעסקה, מיטב גמל, 11 נכסי מולטי פמילי בארה"ב, בעיקר במדינות דרום קרוליינה וג'ורג'יה. נכסים אלו, הכוללים כ-3,600 דירות, נרכשו בעסקה שהיקפה הכולל מסתכם בכ-625 מיליון דולר. דרום קרוליינה וג'ורג'יה נהנות מביקוש גובר לדיור בזכות הגירה חיובית, אשר תורמת לחיזוק הכלכלה המקומית.

