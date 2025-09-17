תקנות חדשות: מהפכה בתחום האנרגיה הסולארית בישראל

מבדיקה שנערכה בנושא התקנת מערכות אנרגיה סולריות על גגות בתים פרטיים עולה שבכל שנה בונים בישראל כ-10,000 בתים פרטיים כאשר עלות מערכת הינה כ-70,000 ₪ .סה"כ עלות ההתקנות מדי שנה מוערכת בכ-700 מיליון₪
אביב פפר מנכ"ל חברת "כלמוביל Energy" מציין: "התקנות החדשות של משרד האנרגיה ומנהל התכנון בנושא חובת התקנת מערכות אנרגיה סולריות על גגות בתים (מעל 100 מטר) שיבנו החל מדצמבר 2025 יביאו להתקנת עשרות מתקני פוטו – וולטאים נוספים בהספק כולל של 3,500 מגמה וואט עד שנת 2040" התקנות החדשות הן צעד מהפכני בענף אנרגיה סולריות כדי לעמוד ביעדי הממשלה לכ-30% אנרגיה מתחדשות בישראל עד שנת 2030.
מעבר לכך תקנות אלו יחסכו כסף רב לתווך ארוך לתושבים ויפחיתו את זיהום האוויר ויאפשרו לתושבים לצרוך חשמל גם בשעות חירום ומהלך זה יגדיל את העצמאות באנרגיה של מדינת ישראל .
התקנות החדשות יביאו לכך שהייצור בקרבת הצריכה יחסוך מיליארדי ₪ בהקמת תשתיות רשת החשמל וזה יביא גם לחיסכון של עשרות דונם שטחי קרקע לבניית רשתות חשמל.
