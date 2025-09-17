פסגות בית השקעות מעלה את המלצתה למניית שופרסל

פסגות בית השקעות מציג ניתוח של שופרסל:
מאז שהאחים אמיר השתלטו על שופרסל בפברואר 2024, המאזן הפיננסי של החברה השתפר, הרווח הנקי עלה, והמיקוד חזר לאסטרטגיה העסקית. בשילוב של שיטות הערכה מסוג DCF, EVA והשוואת מכפילים אל מול חברות דומות, אנו קובעים מחיר יעד של 54 שקל למניה – פוטנציאל עלייה של 32% ממחיר השוק הנוכחי – ומעלים את המלצתנו ל"תשואת יתר".
הפירות הקלים הם השלב הראשון באסטרטגיה
קיצוץ עלויות ומיתוג מחדש היו מרכיב מרכזי באסטרטגיה של שופרסל עד כה. הרשת סגרה סניפים פחות מצליחים, התאימה את שעות הפתיחה, המשיכה תהליך מיתוג מחדש (ב-18 מתוך 30 סניפים) והרחיבה את פעילות המותג הפרטי. יישום שלב ראשון זה שיפר את רווח התפעולי הקמעונאי מ-118 מיליון שקל (שיעור רווחיות של 3.4%) ברבעון 2/2023 ל-235 מיליון שקל (6.4%) ברבעון 2/2025. בשלב הבא אנו צופים שיפור נוסף בתנאים מול ספקים, המשך מיתוג מחדש, והתייעלות בפעילות האונליין ובמותג הפרטי. אנו מניחים שהרווחיות התפעולית תמשיך לעלות ותתקרב ל-7% בשנתיים הקרובות.
הפחתת החוב עברה מתחת לרדאר
שיפור מהותי נוסף הוא ירידה משמעותית ברמת המינוף: מיתרת חוב נטו (ללא חכירות) של כ-1 מיליארד שקל בסוף 2023, ל-9 מיליון שקל בלבד כיום.
עדכון תחזיות – מעלים המלצה ל"תשואת יתר"
מניית שופרסל פיגרה משמעותית אחרי מדד ת"א 125 ורוב המתחרות בשנה האחרונה. לדעתנו, שופרסל נמצאת בנקודת מפנה אסטרטגית – שלב שבו השוק נוטה להתייאש דווקא כשהשינוי מתחיל לתת פירות. בהתבסס על הערכה רב-ערוצית הכוללת מכפילים, היוון תזרימים ו-EVA, אנו מזהים אפסייד של 32% למניית שופרסל מהמחיר הנוכחי. אנו מעלים את ההמלצה ל"תשואת יתר" ומציבים מחיר יעד של 54 שקל.