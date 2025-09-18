הורדת ריבית בארה"ב: הפד מתחיל להתמקד בשוק העבודה

בהתאם לציפיות השוק, ולראשונה מאז 18-12-24, הריבית בארה"ב תרד ¼ אחוז ותעמוד על 4 עד 4¼ אחוזים. זו ירידה רביעית מאז עמדה הריבית על ½5 אחוזים בחודש אוגוסט אשתקד.

מעניין לציין כי ירידת הריבית הייתה נחלת הכלל, למרות שערב ירידת הריבית הראשונה עמדה האינפלציה על 2.5% ואילו כעת רמתה 2.9%, הכי גבוה מתחילת השנה ובהשוואה ל-2.3% בלבד לפני ארבעה חודשים. רמת היעד נמוכה יותר ועומדת על 2 אחוזים. בניכוי מזון ואנרגיה רשמה האינפלציה ירידה מזערית בלבד מ-3.2% ל-3.1%. בתווך, שיעור הבלתי מועסקים עלה קלות מ-4.1% ל-4.3%.

בדברי ההסבר חזר הפד על כך שהפעילות הכלכלית מתמתנת, שיעור הבלתי מועסקים נמוך (אם כי עלה מעט) והאינפלציה עולה וגבוהה במשהו מהרצוי.

כמו כן, שב וציין כי אי הוודאות סביב הפעילות הכלכלית עדיין גבוהה אך החידוש הוא סביב מאזן הסיכונים, שכעת נוטה יותר לרעת התעסוקה. זו הסיבה שהפעם הריבית יורדת.

עם זאת, יודגש כי הפד לא זונח את המדיניות תלוית הנתונים שלו וימשיך להקפיד לפעול לטובת חזרת האינפלציה לרמת היעד.

חשוב לציין כי גם הפעם לא התקבלה ההחלטה פה אחד וחבר אחד העדיף שהריבית תרד ב-½ אחוז. נזכיר כי בפעם הקודמת רצו שני חברים שהריבית תרד ב-¼ אחוז.

בתחזית הריבית של הפד חל שינוי. הפד צופה כי הריבית תרד עוד ב-½ אחוז עד סוף השנה (ו-¾ אחוז בסך הכול) ומתיישר בכך עם ציפיות השוק. קודם לכן צפה הפד שהריבית תרד ב-½ אחוז כל השנה. אולם, אשר ל-2026, הפד חוזר על צפי לירידה כוללת של ¼ אחוז בלבד, כמו בתחזית הקודמת מחודש יוני, מה שעלול לאכזב את השוק כשיבחן לעומק את התחזית.

למרות העלייה האחרונה של האינפלציה, התחזית ל-2025 נותרת על 3% , אך בשנה הבאה היא תרד פחות מכפי שצפה הפד בפעם הקודמת (ל-2.6% ולא 2.4%). עדיין מדובר באינפלציה מעל רמת היעד ומכאן הזהירות הנחוצה. האינפלציה תתכנס ליעדה רק ב-2027 לפי תחזית הפד, מה שמאותת על המשך זהירות מוניטרית שינקוט הנגיד הבא (?).

אשר לשיעור הבלתי מועסקים, התחזית נותרת על 4.5% וב-2026 תירשם ירידה קלה של עשירית אחוז. מעניין יותר מתמיד שהתחזית מתייחסת לשיעור הבלתי מועסקים ולא למספר המשרות החדשות, אף כי האטת האחרונות הייתה בשורש ירידת הריבית הערב.

בשוק ההון יתעודדו מכך שתחזית צמיחת התוצר ל-2025 עלתה מעט (מ-1.4% ל-1.6%), אך יאהבו פחות את ההתאוששות הקלה בלבד שהפד צופה ל-2026 (צמיחה של 1.8%, לעומת 1.6% בתחזית מחודש יוני).

עקומת התפזורת של ציפיות הריבית של חברי הפד יורדת קלות לעומת התחזית מחודש יוני (כעת רוב התצפיות סמוכות יותר ל-½3 אחוזים). עם זאת, הן עדיין נעות בין ½3 ל-½4 אחוזים, כך שמפלס אי הוודאות עדיין גבוה ועשוי להצביע על חילוקי דעות בין הנוכחים. אשר ל-2026, אין כבר מי שסבור שהריבית תהייה גבוהה מ-4%, מעט יותר חברים רואים אפשרות שהריבית תרד מתחת ל-3%, אך רוב התצפיות ממשיכות לנוע בין 3 ל-4 אחוזים.

כעת ממתינים לדברי פאוול. נוכח ירידת הריבית, תשואות הפדיון על treasury לשנתיים יורדות, בעוד אלו של ה-treasury ל-10 שנים ירדו פחות ואף החלו לתקן. גם בשוק המניות, מתקשים לגבש דעת אחידה וניכרת תנודתיות גבוהה וכעת המדד סמוך לרמת הפתיחה. הדולר נחלש קלות אל מול האירו.

בשורה התחתונה, הודעת ריבית צפויה לחלוטין, שינויי תמלול לצורך שימת דגש על שוק העבודה, אך המשך מדיניות זהירה, תלוית נתונים ושינויים קלים בלבד שהיו בתחזית (במבט ל-2026). שלא כמו הבנק המרכזי של אירופה, אין לפד כוונה לאמץ אג'נדה של הורדות ריבית ולמען האמת – נראה כי אין גם מקום לכך.