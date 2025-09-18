משרד התקשורת מציג: רפורמה מהפכנית בחוק השידורים

לאחר תהליך מקצועי ומעמיק שנמשך כארבעה חודשים, משרד התקשורת מודיע כי הושלם הליך ההיוועצות עם רשות האסדרה לגבי דו”ח הערכת השפעות האסדרה (RIA) של המשרד על חוק השידורים – עם פגם מהותי נקודתי רק בשלב אחד, שהוצבע במליאת הרשות ברוב של 5-2, ולגבי רכיב אחד בלבד בתחום אסדרת החדשות.

מדובר ברפורמה רחבת היקף בשוק השידורים, שדו”ח ה-RIA של משרד התקשורת לגביה משתרע על פני יותר מ-150 עמודים. יו”ר רשות האסדרה עצמו ציין כבר בתחילת ההליך כי “ניכר שהושקעה עבודה מקצועית ומאומצת בגיבוש תזכיר החוק ובהצגת הנימוקים במסמך הערכת השפעות ההסדרה”, ובהמשך הוסיף כי “הדוח המעודכן מבסס באופן משכנע את הצורך בעדכון אסדרתי בשוק השידורים ואין ספק שנדרשת רפורמה מקיפה”.

הדו”ח מתייחס לחמישה נושאי ליבה: אסדרת תכני חדשות, הפקות מקור, אסדרת קשרים מסחריים בענף (לרבות ערוצי ברודקאסט וערוצי ספורט), תכני ספורט בעלי חשיבות ציבורית, והפצת תכנים פתוחה לציבור. רשות האסדרה קבעה כי הבחינה שנעשתה על ידי המשרד עומדת ברף הנדרש בכל הפרקים, למעט רכיב אחד בפרק אסדרת תכני החדשות. בפרק זה שלושה רכיבים: לגבי שניים מהם, הפצת שידורים באופן נרחב ובעלויות צולבות, נמצא כי המשרד עמד ברף הנדרש. רק ברכיב השלישי – "מהימנות שידורי החדשות" – סברה הרשות כי קיימים חוסרים מסוימים, וגם זאת רק באחד השלבים בו: שלב הניתוח והשוואת החלופות.

הצעת המשרד לעניין זה היא לבטל רגולציה מיושנת ומכבידה הקיימת כיום בתחום ערוצי החדשות, ובכלל זה: ביטול חובות מינימום להשקעה בשידורי חדשות (כ-78 מיליון ₪ בשנה), ביטול חובת ההפרדה המבנית, אשר הבחינה העלתה כי אין לה אח ורע בעולם, וכן ביטול האכיפה המדינתית של כללי אתיקה. מהלכים אלו נועדו להפחית חסמי כניסה ולבטל התערבות ממשלתית בתוכן החדשות, ואינם מקובלים באף מדיה חדשותית אחרת (כגון עיתונים, תחנות רדיו ואתרי אינטרנט).

בהתאם לנהלי הרשות, כאשר נמצא פגם מהותי, גם אם נקודתי, נדרש להציג את הנושא בפני ועדת השרים לענייני חקיקה ולקבל את אישורה לקידום שני סעיפי הרפורמה העוסקים בנושא זה.

שר התקשורת מודיע כי בכוונתו לעשות כן במהירות האפשרית. זאת, הן משום שהמידע החסר כבר הוצג לרשות בכתב ובעל פה וניתן להציגו באופן מיידי לשרים, והן משום חשיבותו של המהלך לקידום התחרות בשוק ערוצי החדשות ולהפחתת המעורבות הממשלתית בתוכן.