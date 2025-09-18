למרות המאמץ הממשלתי הנגדי, השוק המשיך להתממש קשות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות לא נתפלא על הוצאה: חיובי יומי: דולר ואג"ח דולרי בבלעדיות, חיוב חודשי: מניות טכנולוגיה בבלעדיות (עדיין..), חיובי שנתי: בנקים וקצת ביטוח (עדיין...). בצד הירידות אנו מוצאים ברמה היומית את אותם בנקים של החיובי השנתי עם בלעדיות בשלילה היומית והחודשית כאחד (בבלעדיות!). בשלילה השנתית קיבלנו את הדולר אבל גם מניות הבנייה מחדש, אחרי תקופה ארוכה.



הבורסה

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי קיבל היום את מבוקשו. הורדת ריבית של 0.25% למרות שהאינפלציה בפועל לא הגיעה ליעד שהבנק המרכזי הציב לה. בכל אופן, וזה מובן, ישנם עוד גורמי השפעה על החלטת הפד (עולם התעסוקה החלש) והצעד היה מובנה בהחלט. אז מה התגובה? כמעט ללא שינוי כאשר התנודתיות התוך יומית הייתה עצומה על בסיס הדברים שנאמרו במסיבת העיתונאים על ידי ראש הפד: ג" פאוול.

בסה"כ, הצעד הזה לא אמור להשפיע כל כך על הכלכלה האמיתית אם הוא צעד חד פעמי. ולכן, מחפשים רמזים להמשך וזה עדיין לוט בערפל בגל שראש הבנק המרכזי היה נשמע כ"מתבייש במעשיו". בסופו של דבר, ניתן לומר שייתכן מאוד שנראה עכשיו תופעה של Buy the rumor Sell the news, דהיינו ירידות שערים שינבעו ממכירת עמדות שנבנו על התקווה שהריבית אכן תרד. יש לציין שמניות הטכנולוגיה הגדולות (ה"מופלאות") ירדו היום במקצת כי הורדת הריבית מזיקה להן בהחלט בחזית הרזרבות שלהן. לעומת זאת, המניות של החברות הקטנות עלו במקצת כי הן צריכות מימון יותר זול מכולן. סיום המסחר היה כך:





תל-אביב: שוק המניות הישראלי ממשיך לסבול מ"נאום ספארטה" של ראש הממשלה. לא עזרו כל כך מאמצי זה האחרון להסיט ולהתכחש לחלק מן האזהרות במסיבת העיתונאים הכלכלית שהוא קיים אתמול. בסה"כ, הצרות אמורות להגיע מאירופה כאשר זו עדיין מהווה הפרטנר הגדול ביותר בסחר שלנו. לכן, חרם, הקשחת תנאים, או כל דבר מזיק שיגיע בחזית האירופאית, גם מסיבות פוליטיות, יכול לשנות בצורה משמעותית את האיזון הקיים כיום בלכלכה האמיתית הישראלית.

אזכור הקשיים שיכולים להיות בחזית חברות הנשק ואמצעי הלחימה גם לא עזר כל כך לשובב את ליבם של המשקיעים הפוטנציאלים. יש לציין: משקיעים אלו הביעו אמון אדיר במשק הישראלי מאפריל ועד יולי. אבל, מאז, ישנה התקררות עד שתתבהר הצורה שבה המלחמה בעזה תסתיים. חבל שהיה נאום מיותר כדובדבן על אותן חששות הקיימות ממילא. ועוד: מתחילים לחוש את וול-סטריט המהססת וזה יכול לסחוף גם אותנו אם זה יביא לירידות חמורות בסתיו הקרוב. כאמור ירידות די חדות: טכנולוגיה: 0.67%-, בנקים: 3.09%- (!), נדל"ן: 2.22%-, פיננסים (ביטוח והשקעות): 3.53%- (!), מניות קטנות: 1.74%-, ת"א 90: 2.38%-, ת"א 35: 1.88%- (!)

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-16-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): מעניין: 1.787 מיליארדי שקלים מחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35 כאשר זהו שינוי מרענן ביחס למה שראינו בימים האחרונים. נזכיר: גידול במחזור בכיוון המגמה הוא הקריטי. וכאן, היתה בעיה לקבוע מה הכיוון כי תחילת היום הייתה מצוינת אבל הסיום נורא. המוסדיים היו פעילים גם: קניות: 491.0, מכירות: 559.9, => נטו: 68.9-. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: נייס (23.1-) ומזרחי טפחות (38.5-). המניות שנקנו הכי הרבה היו שופרסל (8.8) וטבע (29.3).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



