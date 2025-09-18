דניה נבחרה לבנות את פרויקט הדיור המוגן הגדול בישראל

דניה, מקבוצת לפידות קפיטל, חברת הבנייה והתשתיות של ישראל, מודיעה היום (18.9.2025) כי חברת הבת פורמה פרוייקטים בע"מ נבחרה לשמש כקבלן ראשי בפרויקט דיור מוגן חדש בשכונת 'נווה איילון' באור יהודה, אותו מקימה מגדלי הים התיכון.
דניה גאה להיבחר על ידי מגדלי הים התיכון, אשר הינה החברה המובילה את ענף הדיור המוגן בישראל, לביצוע פרויקט זה, המבטא את האמון הרב ביכולותיה ומהווה בסיס לשיתופי פעולה נוספים בעתיד. פרויקט זה יהווה בית הדיור המוגן התשיעי של רשת מגדלי הים התיכון.
מדובר בפרויקט הדיור המוגן הגדול ביותר בארץ הכולל עירוב שימושים. שטח הפרויקט יעמוד על כ- 95,000 מ"ר ויכלול כ- 470 יחידות דיור לצד מגוון רחב של שטחים ציבוריים ושירותיים נלווים הכוללים בין היתר: שטחי מסחר, בריכת שחיה, חדרי כושר, מלונית ומחלקה סיעודית. בנוסף, יוקמו שלושה מפלסים תת-קרקעיים בהם חניון, אולם מופעים, חללים טכניים ומשרדים. כמו כן, עבודות חפירה והדיפון בפרויקט בוצעו על ידי חברת גאודניה בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של דניה.
העבודות בפרויקט צפויות להימשך כ- 3 שנים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. התמורה שתשולם לדניה בגין ביצוע סך העבודות בפרויקט צפויה לעמוד על כ- 550 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ והצמדה.