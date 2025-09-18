פסגת הבינה המלאכותית: גרטנר והראל מארחים מפגש עם יזמים ישראלים

150 יזמים, סמנכ"לי פיתוח בחברות מובילות ואנשי טכנולוגיה השתתפו באירוע מרתק של חברת גרטנר, שהתקיים ב GUTS מתחם החדשנות של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. המפגש התמקד בנושאים הבוערים של עידן הבינה המלאכותית.
הדוברת הראשית באירוע הייתה אביבה ליטן, סמנכ"לית ואנליסטית בכירה, מהמובילות בתחום ה-AI בגרטנר שהגיעה במיוחד לישראל כדי לפגוש את היזמים הישראלים. היא דיברה על האופן שבו AI משנה את הדרך בה אנחנו כותבים קוד, מקימים חברות ומשקיעים בחברות. אביבה היא מהדמויות הבכירות בתעשיית ההייטק והטכנולוגיה בעולמות הבינה המלאכותית. כמו כן, התקיים פאנל בהנחיית הילה זיגמן, שותפה מנהלת בקרן Cyberstarts מהקרנות המובילות בעולם בתחום הסייבר. בפאנל השתתפו שלושה יזמים בולטים: זוהר אלון, גיא טיטונוביץ' ועידן טנדלר, אשר שיתפו בתובנות אסטרטגיות ובמקרי בוחן ממיזמים פורצי דרך.
הדיון העשיר עסק בדרכים בהן סטארטאפים יכולים לרתום את הבינה המלאכותית להנעת חדשנות, צמיחה יעילה והתמודדות עם סיכונים. המשתתפים קיבלו הצצה לנוף המתפתח של התחום, לכוחות המרכזיים שמעצבים אותו ולהשפעתו על השקעות וצמיחה עסקית.
תומר גולדברג, סמנכ"ל בכיר, מנהל ההשקעות האלטרנטיביות בהראל מסר: "שמחנו לארח את גרטנר בהאב החדשנות של הראל. הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק, והשיח על השפעותיה הוא משמעותי ובעל ערך רב ליזמים. אנחנו ב GUTS פוגשים סטארטאפים מובילים ונמשיך לפעול לחיבור עמוק ומשמעותי בין עולם הסטארטאפים לבין קבוצת הראל."