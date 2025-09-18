הכשרה בהסכם עם שחקן חדש בענף עובדים זרים
קופת חולים מאוחדת
למתן פתרונות ביטוח בריאות
שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: הפתרונות החדשניים שאנו מביאים בהסכם עם מאוחדת ישדרגו את השירות לעובד הזר
חברת הביטוח הכשרה ממשיכה להציג פתרונות חדשים לעובדים הזרים עם השקת "הכשרה GLOBAL CARE " הנותנים מענה הן לצורכי המעסיק והן לצורכי העובד הזר. הכשרה שקיבלה לאחרונה את אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להתחיל את הפעילות בשוק העובדים הזרים מציגה לראשונה הסכם פורץ דרך עם קופת חולים מאוחדת.
הכשרה ומאוחדת מביאות לשוק לראשונה חשיבה היברידית חדשנית המשלבת שירות דיגיטלי ושירות אנושי כדי לשפר את חווית השירות לעובד ולייצר שקט נפשי למעביד. הסוכן יוכל להציע למעסיקים פתרון איכותי בתמחור תחרותי. החיבור בין החברות נוצר בתקופה האחרונה מתוך כוונה משותפת ליצירת מענה חדשני רחב ומתקדם.
הפתרון הביטוחי, שנבנה עם מאוחדת בהתאמה לצורכי העובד הזר, כולל מענה רופא מומחה ברפואת משפחה או ברפואה פנימית מהיר בעד כ-90 דקות בערוצים דיגיטליים להבנה של הצורך ומתן מענה ראשוני, שירותי רפואה דחופה, מוקדי חירום, רפואה מקצועית, בתי מרקחת, מכונים ושירותי מעבדה בפריסה ארצית רחבה. במסגרת שיתוף הפעולה יוכלו העובדים הזרים לקבל שירות במגוון שפות, ואף מהנחות לשירותים רפואיים משלימים כגון רפואת שיניים.
קופת חולים מאוחדת נותנת שירות כיום למעל ל – 1.4 מיליון מבוטחים ומפעילה 450 מרפאות בפריסה ארצית רחבה. הקופה מבצעת בשנה מאות אלפי בדיקות מתקדמות ומקדמת שירותי רפואה היברידים לשיפור השירות למבוטחים.
כחלק מהפתרון החדש, העובד הזר יקבל מענה ראשוני מהיר לבירור הצרכים ואז יופנה לשירותי הרפואה הקהילתית או המקצועית בהתאם לצורך. המענה יינתן 24/7 בוואטסאפ או בשיחה טלפונית ועד סוף רבעון 1/26 יינתן בכל השפות.
שמעון מירון מנכ"ל הכשרה: "אנחנו שמחים להציג לסוכנים ולציבור המבוטחים פתרון חדש ומתקדם לביטוח רפואי ברמה אחרת. מצאנו במאוחדת שותף משמעותי לחשיבה ולפיתוח מענה הקשוב לצרכים והנותן פתרונות מתקדמים במהירות ובנוחות. אין לי ספק ששיתוף הפעולה יאפשר לנו להביא בשורה חדשה לשוק ויתקבל באהדה ע"י הסוכנים והמעסיקים ".
מנכ"ל מאוחדת עוזי ביתן: "שמנו לעצמנו למטרה לקדם רפואה שוויונית ונגישה, לכל האוכלוסיות והמגזרים, ובתוך כך לאפשר גם לעובדים זרים, בתוכם גם עובדי ענף החקלאות והסיעוד, לקבל שירותי בריאות מקצועיים ואיכותיים. אנחנו שמחים לשתף פעולה עם חברת הכשרה, ומאמינים שהשילוב של היכולות שלהם יחד עם יכולות ה- AI של הקופה, שמאפשרות לנו לתקשר במגוון שפות, יסייעו לנו לשדרג משמעותית את השירות שניתן לעובדים הזרים, כשגולת הכותרת היא מוקד הרפואה ההיברידי שנעמיד לרשותם".
שלומי גלעד, משנה למנכ״ל ומנהל המטה העסקי בהכשרה: ״אנו מביאים בשורה חדשנית ומשמעותית לשוק, מתוך שותפות המשלבת חזון עם מקצועיות עסקית. שיתוף הפעולה עם מאוחדת הוא הוכחת לכך שניתן לשנות את הכללים ולספק פתרונות פרוצי דרך״.