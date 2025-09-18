בלייד ריינג׳ר חותמת על מזכר הבנות לרכישת מפעל עיבוד שבבי לתעשייה הביטחונית

חברת בלייד ריינג'ר בע"מ, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, דיווחה על כך שחתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישה של חברת א.ד שבב בע"מ העוסקת בעיבוד שבבי מדויק ועל לקוחותיה נמנים תעשייה אווירית וחברת רפאל.
כחלק מהעסקה צפויה בלייד ריינג'ר לרכוש 51% ממניותיה של א.ד שבב בתמורה ל-500 אלף שקלים ומיליון מניות של בלייד ריינג'ר. כמו כן, בכפוף לעמידה בשתי אבני דרך נוספות המבוססות על ההכנסות והרווחיות של א.ד שבב בשנת 2026 ו-2027 יקבלו המוכרים 2 מיליון מניות נוספות. כמו כן, תינתן אופציית מכר לבעלים הנוכחיים של א.ד שבב למכירת יתרת אחזקותיו (49%) על בסיס הרווח הנקי העתידי של החברה.
בכפוף להשלמת העסקה דיווחה החברה כי בכוונתה להתקשר עם א.ד שבב בהסכם ייצור על בסיס COST+10% למטע"דים של החברה, וזאת בשים לב להסכם הפצה בשוק הביטחוני האמריקאי שנחתם עם החברה הנאסד"קאית Nukkleus מוקדם יותר החודש.
שמוליק ינאי, דירקטור ובעל השליטה בבלייד ריינג'ר מסר בהמשך למזכר ההבנות לרכישת א.ד שבב: "א.ד שבב פועלת בצורה משמעותית בשוק הביטחוני. על רקע המצב הביטחוני בו שרויה המדינה החשיבות לעצמאות בייצור הביטחוני, "סופר ספרטה" מקבלת משנה תוקף, ועל כן אנו מאמינים שהעסקה מגיעה בתזמון הנכון. היכולות של א.ד שבב עשויות לקדם משמעותית את פעילות המטע"דים של החברה, בפרט לשוק הביטחוני".