תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

EFG - הפד מוריד ריבית: התמקדות עוברת משחיקת האינפלציה לשמירה על שוק העבודה

 

 
ג׳יאנלואיג׳י מנדרוצאטו, הכלכלן הבכיר ב-EFG Asset Management, צילום: EFGג׳יאנלואיג׳י מנדרוצאטו, הכלכלן הבכיר ב-EFG Asset Management, צילום: EFG
 
ג׳יאנלואיג׳י מנדרוצאטו, כלכלן בכיר בEFG Asset Management
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/09/2025

הבנק הפדרלי האמריקאי הוריד אמש את הריבית ב־0.25% לרמה של 4%–4.25%. יו״ר הפד, ג׳רום פאוול, הסביר כי למרות עליית שיעור האינפלציה ותחזיות הצמיחה, הסיכונים לירידה באינפלציה גברו ולכן מעתה יינתן משקל רב יותר לנתוני שוק העבודה בקביעת המדיניות המוניטרית.

במקביל, עדכנה הוועדה המוניטרית כלפי מעלה את תחזיות התמ״ג והאינפלציה, אולם החציון של הצפי לריבית הפד ירד בהשוואה לתחזיות שפורסמו ביוני האחרון, מה שמעיד על שינוי מגמה בגישה. החלטת הפד לא הפתיעה את השווקים, והדולר האמריקאי התחזק קלות.

כתוצאה מכך, הערכות הן כי להחלטה זו לא תהיה השפעה ניכרת על ההכרעה הקרובה של הבנק המרכזי השווייצרי (SNB) בנוגע לריבית.

x