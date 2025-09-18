EFG - הפד מוריד ריבית: התמקדות עוברת משחיקת האינפלציה לשמירה על שוק העבודה

הבנק הפדרלי האמריקאי הוריד אמש את הריבית ב־0.25% לרמה של 4%–4.25%. יו״ר הפד, ג׳רום פאוול, הסביר כי למרות עליית שיעור האינפלציה ותחזיות הצמיחה, הסיכונים לירידה באינפלציה גברו ולכן מעתה יינתן משקל רב יותר לנתוני שוק העבודה בקביעת המדיניות המוניטרית.
במקביל, עדכנה הוועדה המוניטרית כלפי מעלה את תחזיות התמ״ג והאינפלציה, אולם החציון של הצפי לריבית הפד ירד בהשוואה לתחזיות שפורסמו ביוני האחרון, מה שמעיד על שינוי מגמה בגישה. החלטת הפד לא הפתיעה את השווקים, והדולר האמריקאי התחזק קלות.
כתוצאה מכך, הערכות הן כי להחלטה זו לא תהיה השפעה ניכרת על ההכרעה הקרובה של הבנק המרכזי השווייצרי (SNB) בנוגע לריבית.