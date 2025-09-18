הדס גרוסמן-אלה תמונה ל- Head of AI של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מודיעה על מינויה של הדס גרוסמן-אלה למשנה למנכ"ל ו- Head of AI בקבוצה. במסגרת תפקידה תוביל גרוסמן-אלה את אסטרטגיית הבינה המלאכותית של הקבוצה ותהיה אחראית להטמעת טכנולוגיות מתקדמות כחלק ממהלך טרנספורמציה רחב בקבוצת הראל.
גרוסמן-אלה מביאה עמה ניסיון עשיר של למעלה מ-30 שנה בתפקידי ניהול בכירים בתחומי טכנולוגיה, דאטה, דיגיטל וחדשנות, שהחל עוד בשירותה הצבאי בממר"ם. במהלך השנים, הובילה גרוסמן-אלה פרויקטים טכנולוגיים רבים ופורצי דרך ללקוחות מובילים במשק הישראלי ובזירה הבינלאומית. בנוסף לכך, היא ייסדה וניהלה את mint, הזרוע הטכנולוגית של קבוצת פובליסיס בישראל, שם הובילה פרוייקטים חדשניים ורחבי היקף עבור מותגים ולקוחות מובילים במשק הישראלי בתחומי הפיננסים, הרכב, השירות והמסחר. תחת ניהולה הפכה mint לשחקן מרכזי בפיתוח נכסים דיגטליים אסטרטגיים מורכבים ופתרונות מבוססי דאטה ו- AI.
הדס גרוסמן-אלה מסרה: "נרגשת וגאה להצטרף לקבוצת הראל ומודה על האמון הרב שניתן בי, אני יוצאת לדרך מרתקת זו בתחושת אחריות ושליחות גדולה. קבוצת הראל היא מהגופים המובילים בישראל בתחום הביטוח וההשקעות וזוהי זכות גדולה עבורי להיות חלק מהנהלתה הבכירה".
ניר כהן, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בירך ומסר: "אני שמח וגאה לברך את הדס על הצטרפותה להנהלת הראל כמשנה למנכ"ל ו- Head of AI משוכנע שמדובר במהלך שיאפשר לנו לבצע את קפיצת המדרגה הבאה
אנחנו מבינים שהיכולת לעמוד באתגרי השנים הבאות כרוכה ביכולת לאמץ טכנולוגיות חדשות ואין ספק שה – AI נמצא בחזית הטכנולוגיות האלו. אוטומציה בתהליכי העבודה הינה הדרך לאפשר לעובדות ועובדי הקבוצה לשפר את השירות ללקוחות ולסוכנים ולייצר סביבת עבודה מתקדמת שתאפשר להמשיך ולצמוח בצורה יעילה יותר תוך שיפור חווית הלקוחות בכלל פעילויות החברה. השתלבותה של הדס בהראל הנה המשך ישיר ליישום המיקוד האסטרטגי שלנו בשנים האחרונות של מצוינות תפעולית בכל מערכי החברה וחיזוק הזיקה ללקוחות ואני מאחל לה בהצלחה".
גרוסמן-אלה צפויה להתחיל את תפקידה במהלך חודש נובמבר הקרוב.