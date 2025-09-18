הפד מפתיע: הורדת ריבית, הפוקוס עובר מהאינפלציה לתעסוקה

אם לסכם במשפט אחד:
למרות ההתבטאויות נציות מסוימות במהלך מסיבת העיתונאים (ה-“הורדת ריבית מנקודת מבט של ניהול סיכונים”), נראה כי הפד כעת מודאג יותר ממצב שוק העבודה מאשר מהאינפלציה ולכן:
Russell 2000 future : +1%
Nasdaq future : +0.9%
JPM:
למרות האלוקציה שיא של מניות על ידי משקי הבית בארה”ב, מדד האלוקציה של הבנק מצביע על כך שהמשקיעים ברמה הגלובלית אינם מצויים ברמת חשיפה מופרזת, והרמה הנוכחית נמוכה משמעותית מהשיא שנרשם בשנת 2000.
בהתחשב ב“תרבות חשיפה למניות חדשה”, תרחיש שבו הקצאת המניות על ידי נמשקיעים גלובליים תמשיך לעלות בהדרגה בשלוש השנים הקרובות עד לרמות השיא של שנת 2000, מרמז על פוטנציאל לעלייה של 47% בשוקי המניות מהנקודה הנוכחית.
הפד הוריד את הריבית כאשר שוקי המניות היו בטווח של 1% מהשיאים ההיסטוריים 16 פעמים לאורך ההיסטוריה. בכל אחד מהמקרים, מדד S&P 500 היה גבוה יותר שנה לאחר מכן, עם תשואה ממוצעת של כמעט 15%.
BofA:
סקר FMS (אחד הסקרים הכי מקצועיים בוול סטריט):
מזומן אינו נכס פופולרי בימים אלה.
מדד סנטימנט המשקיעים של FMS נמצא בשיא של שבעה חודשים, אך עדיין רחוק מרמות קיצון.
48% מהמשיבים אינם סבורים כי הבינה המלאכותית נמצאת כיום בבועה.
47% מהמשקיעים, המנהלים נכסים בהיקף של 426 מיליארד דולר בסקר של בנק אוף אמריקה, צופים לפחות 4 הורדות ריבית במהלך 12 החודשים הקרובים.
30% צופים 4 הורדות, 10% מעריכים 5 הורדות, ו-7% מצפים ליותר מ-5 הורדות ריבית.
Goldman:
האלוקציה לסין ממשיכה להתאושש ונמצאת כרגע סביב ממוצע של 4 שנים האחרונות , 8.8%.
קצת פיקנטריה מהחלטת ריבית אתמול:
11 מתוך 12 חברי הפד הצביעו בעד ההחלטה.
חבר פד אחד בלבד (סטפן מירן) הצביע על ההורדה של 150 נקודות בסיס בריבית במהלך שנת 2025.