קבוצת נתנאל ומיכמן מימון בשותפות לבניית 70 יחידות דיור בעתלית

מיכמן מימון תשמש כשותפה בעסקה אטרקטיבית שבמסגרתה נקבעו התניות הקשורות ברווחיות. הפרויקט בזמינות גבוהה וצפוי להניב למיכמן רווחיות נאותה.

נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, ומיכמן מימון מודיעות על ביצוע עסקה משותפת לבנייה של 70 יח"ד בעתלית עם צפי הכנסות של כ-300 מיליון ש"ח. במסגרת העסקה החברות יחזיקו במשותף בחברת "נתנאל נופי עתלית", החברה שתקים את הפרויקט.

בעקבות העסקה צפויה קבוצת נתנאל לרשום בדוחותיה הכספיים רווח (לפני מס) בסך של כ-30 מיליון שקל, וייווצר לה תזרים חיובי בסך של כ-30 מיליון שקל.

הפרויקט נמצא חודשים ספורים מקבלת היתר בניה וממוקם במתחם הרכס היוקרתי בעתלית קו ראשון לים, הנפרס על שטח כ-7,000 מ"ר. הפרויקט יכלול 70 יחידות דיור בבניה נמוכה. המתחם תוכנן לשלב פיתוח סביבתי נרחב עם שטחים ירוקים. בנוסף, יוקמו במתחם אזורי פנאי וגינות קהילתיות, אשר יחזקו את איכות החיים של הדיירים ואת חוויית המגורים בפרויקט.

אריה נתנאל, יו"ר קבוצת נתנאל: "בחודש שעבר מכרה נתנאל קרקע בשכונת פלורנטין, וכעת אנו שמחים לדווח על הצפת ערך נוספת בקרקע שבבעלות החברה – לאחר שביצענו את העסקה עם מיכמן מימון, כך ששתי העסקאות האחרונות הניבו לחברה תזרים חיובי משמעותי בסך כולל של כ-100 מיליון שקל; העסקה בעתלית צפויה להניב לחברה רווח (לפני מס) משמעותי בסך של 30 מיליון שקל. בנוסף, העסקאות בעתלית ובפלורנטין צפוייות לשפר את היחסים הפיננסיים של החברה, להקטין את המינוף ולצמצם את היקף המאזן. בימים אלה ממשיכה קבוצת נתנאל לפעול ליישום התוכנית האסטרטגית, בדגש על קידום פרויקטי התחדשות עירונית באזורי ביקוש באמצעות 'נתנאל גרופ – התחדשות עירונית', שמקדמת כיום יותר מ-10,000 יח"ד".

אבי סוויסה, סמנכ״ל ליווי ומימון נדל״ן במיכמן: "מיכמן מתמחה במתן פתרונות מימון מתקדמים לעולמות הנדל"ן למגורים, תוך שמירה על ניהול סיכונים קפדני ומיקוד ביזמים בעלי איתנות פיננסית. כאשר מזדמנות בפנינו עסקאות איכותיות, במיוחד בשיתוף עם שותפים יזמיים חזקים – אנו יודעים לזהות את הפוטנציאל ולפעול במהירות. העסקה הנוכחית בעלת כדאיות כלכלית גדולה וצפויה להניב למיכמן רווח משמעותי, וביצועה נעשה לצד שותפה יזמית שמביאה עמה ניסיון, מקצועיות ויכולת ביצוע מוכחת. העסקה הזו מדגימה את היכולת של מיכמן כחברת מימון חדשנית לייצר ערך ממקורות שונים כגון פרויקט זה בעתלית מחד, ומאידך לגדר את הסיכונים באמצעות התניות הקשורות ברווחיות".





עתלית נתנאל גרופ, קו ראשון לים, קרדיט הדמיה: סטודיו אור