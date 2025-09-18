כ־17% מהמשקיעים הפעילים בבורסה בת"א הם מתחת לגיל 21

דור חדש עושה את צעדיו הראשונים בבורסת תל אביב: ביום שלישי בערב (16 בספטמבר) התקיים לראשונה בבורסה אירוע Young Money שהוקדש כולו למשקיעים צעירים. מאות משתתפים צעירים מילאו את אולמות הבורסה, נהנו מאווירה קלילה, בירה ונשנושים והרצאות מעוררות השראה על שוק ההון ויזמות. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, בירך את המשתתפים וציין כי "העלייה המתמדת במספר המשקיעים הצעירים היא חדשות מצוינות לשוק ההון הישראלי - היא מעידה על דור חדש שמעורב כלכלית וחושב קדימה".
הכלכלן ניר קסטרו מהבורסה חשף בפני הקהל נתונים עדכניים: הגיל הממוצע שבו מתחילים להשקיע בשוק ההון בישראל הוא סביב 30, אבל כבר כיום כ־17% מהמשקיעים הפעילים הם מתחת לגיל 21. בהמשך הערב, השף אסף גרניט ("משחקי השף") סיפר בגילוי לב על הדרך העסקית שעבר - מהאתגרים הראשונים ועד להצלחה הבינלאומית. דובר נוסף באירוע היה תמיר מנדובסקי, מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים", שהסביר לקהל הצעיר למה כדאי להתחיל לחסוך ולהשקיע מוקדם. בורסת תל אביב מתכננת להפוך את Young Money למסורת, עם אירועים נוספים שיחברו את דור המשקיעים החדש לעולם הפיננסים.
בורסת תל אביב אירוע צעירים Young Money, צילום: ורד פרקש