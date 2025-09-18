הפד מוריד ריבית לראשונה השנה, אך המסר נותר זהיר

תגובה להחלטת הריבית של הפד

עיקרי הדברים: בעוד שתחזיות הצמיחה והאבטלה של חברי הפד השתפרו בחלקן ותחזית האינפלציה לשנה הבאה עודכנה כלפי מעלה – חברי הפד דווקא צופים כעת עוד 2 הפחתות ריבית השנה (במקום הפחתה אחת). יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי התחזית ל-2 הפחתות ריבית כמעט סימטרית: 10 חברי פד צופים לפחות 2 הפחתות ריבית נוספות, אך 9 צופים הפחתה אחת לכל היותר.

החולשה בשוק העבודה הודגשה בהודעת הריבית. לדברי פאואל המכסים משפיעים על האינפלציה, אך בינתיים פחות מהצפי והפד צופה שההשפעה תתגבר בהמשך.

קיים פער בין תחזית הריבית של חברי הפד לתמחור השוק (נמוך יותר) ובפרט לגבי סוף 2026.

נציין כי אנו מעריכים עוד 3-4 הפחתות ריבית עד סוף 2026 , בעוד שהשווקים מתמחרים כמעט 5 הפחתות ריבית.

הפד הפחית אתמול את הריבית ב-0.25%, לראשונה השנה, לרמה של 4.25%-4% בהתאם לציפיות ולתמחור השוק. חבר פד אחד (Miran), שהושבע לתפקידו ממש לאחרונה (ע"י ממשל טרמאפ ואישור הסנאט), תמך בהפחתת ריבית חדה יותר של 0.5%. יתר חברי הפד, כולל Waller ו-Bowman שמונו בעבר ע"י טרמאפ ונחשבים לתומכים בריבית נמוכה הצביעו בעד הפחתה אחת של 0.25%.

בהודעת הריבית היו מספר שינוים ובפרט אזכור נרחב יחסית של החולשה בשוק העבודה. נוספו האמירות כי ישנה "האטה בתוספת המשרות ושיעור האבטלה עלה", אך נותרה האמירה כי שיעור האבטלה "עדיין נמוך". הפד מחק הפעם את המשפט כי "תנאי שוק העבודה נותרו יציבים". לגבי האינפלציה נוספה האמירה כי "האינפלציה עלתה".

עוד תוספות היו המשפט כי הפד מעריך "שגברו הסיכונים כלפי מטה לתעסוקה" והמשפט כי הפחתת הריבית הייתה "לאור השינוי במאזן הסיכונים". במבט לעתיד הפד ציין כי ישקול "התאמות נוספות", תוך מחיקת הנוסח הקודם כי "ישקול את היקפן ותזמונן של ההתאמות הנוספות".

מספר שינויים מעניינים היו בתחזיות המאקרו והריבית של חברי הפד ובפרט מעניין לציין שתחזיות המאקרו של חברי הפד התעדכנו באופן שסותר את הכיוון בו הם עדכנו את תחזית הריבית.

התחזית החציונית של חברי הפד צופה כעת צמיחה של 1.6% השנה ו-1.8% ב-2026. בהשוואה לתחזית הקודמת (מיוני) מדובר בעדכון כלפי מעלה של 0.2% לכל אחת מהשנים הללו. התחזית ל-2027 עודכנה מ-1.8% ל-1.9% והתחזית לטווח ארוך נותרה ללא שינוי (1.8%). מעניין לציין כי לא היה שינוי בתחזית לשיעור האבטלה השנה (4.5%), אך התחזיות ל-2026 ו-2027 עודכנו ב0.1% כלפי מטה, כלומר לגבי סביבת המאקרו חברי הפד דווקא מעט אופטימיים יותר בהשוואה לתחזית הקודמת מיוני.

בגזרת האינפלציה חברי הפד לא שינו את התחזית ל-2025 (PCE של 3% ו-Core PCE של 3.1%) והותירו ללא שינוי את התחזיות ל-2027 (2.1%). מאידך תחזיות האינפלציה ל-2026 עודכנו כלפי מעלה ב-0.2% לשיעור של 2.6% (PCE/Core PCE).

לפי תחזיות אלו היה לכאורה נראה כי חברי הפד צריכים לעדכן אולי כלפי מעלה את תחזיות הריבית, אולם חברי הפד דווקא ביצעו עדכון לכיוון ההפוך בכך שחציון התחזיות צופה כעת עוד 2 הפחתות ריבית של 0.25% השנה, במקום עוד הפחתה נוספת בתחזית מיוני. חשוב לציין כי לא מדובר במאזן מובהק ו"חציון התחזיות" מסתיר תמונת מצב מאוד סימטרית ושברירית.

10 חברי פד צופים 2 הפחתות ריבית נוספות של 0.25% לפחות (כולם צופים 2 של 0.25% למעט Miran) , אך 9 צופים הפחתה אחת לכל היותר, כש-6 מתוכם צופים יציבות בריבית ועוד חבר נוסף צופה בכלל העלאת ריבית.

במילים אחרות: התחזית לעוד שתי הפחתות ריבית השנה די סימטרית (10 מול 9) ולכן היא די "שברירית" ועשויה להשתנות בקלות בהתאם לנתונים שיפורסמו בשבועות הבאים.

התחזיות לשינוי בריבית בשנים שלאחר מכן נותרו ללא שינוי: הפחתת ריבית אחת ב-2026 והפחתה נוספת ב-2027. גם תחזית הריבית בטווח הארוך נותרה ללא שינוי ברמה של 3%.





העדכון בתחזית ל-2025 גרם לכך שחברי הפד צופים ריבית של 3.625% בסוף 2026 ו-3.375% בסוף 2027. במצב שנוצר שוק הריביות מתמחר למעשה ריבית נמוכה יותר מאשר חברי הפד ובפרט בתחזית לסוף 2026.

מה היה המסר של הנגיד פאואל במסיבת העיתונאים?

קשה היה למצוא הסבר משכנע בדברי פאואל לסתירה שבין העדכון החיובי של תחזיות המאקרו (על ידי חברי הפד) לעדכון כלפי מטה של הריבית ב-2025. פאואל דיבר על הפחתת הריבית כ"הפחתה לניהול סיכון" ("a risk management cut"), כלומר צעד זהיר ולדבריו "המדיניות שלנו עשתה את הדבר הנכון עד כה השנה". הנגיד תיאר את "התמונה המאוד שונה" של סיכונים שכששוק העבודה נחלש במקביל לאיומי האינפלציה (גורמים סותרים בשיקולי הריבית).

לדברי נגיד הפד קצב יצירת המשרות כבר לא מספיק כדי לשמור את שיעור האבטלה יציב. עוד צוין על ידו בהקשר שוק העבודה כי "אנחנו לא צריכים שהוא יתרכך יותר (וגם) לא רוצים שהוא יתרכך".

לנו נראה כי חברי הפד מעריכים כי המצב בשוק העבודה ישתפר ביחס לתמונה האחרונה (ולכן השיפור בתחזית הצמיחה והאבטלה), אך החשש של חברי הפד הוא ממחיר טעות גבוה בטווח הקצר באם החולשה בשוק העבודה תתברר דווקא כמתמשכת – עניין שהוביל לעדכון כלפי מטה של תחזית הריבית. בדומה לעבר פאואל המעיט בחשיבות התחזיות של חברי הפד וציין כי הן אינן תוכנית פעולה, אלא יותר שיקוף של תמונת המצב כיום בעיני חברי הפד.

המכסים משפיעים על האינפלציה, אך בינתיים פחות מהצפי והפד צופה שההשפעה תתגבר בהמשך. בגזרת האינפלציה והמכסים פאואל ציין כי החברות היו איטיות בהעברת העלויות מהיטל המכסים לצרכנים, כשהוא אמר במפורש שהתהליך היה "איטי וקטן ממה שחשבו חברי הפד". עדיין הנגיד אמר כי כבר "התחלנו לראות את מחירי הסחורות מתבטאים באינפלציה גבוהה יותר ולמעשה העלייה במחירי הסחורות אחראית לרוב העלייה באינפלציה..". יחד עם זאת, עד כה לדבריו אין לכך השפעה גדולה והוא צופה שההשפעה תתגבר "במהלך שארית השנה ולתוך השנה הבאה". פאואל ציין את המחויבות של הפד לנושא האינפלציה וחזר על המסר של תלות בנתונים בשיקולי והחלטות הריבית בעתיד.

בשורה התחתונה המסר של פאואל היה מרסן יחסית ובוודאי שלא מצביע על מתווה משכנע של הפחתות ריבית בעתיד ובכל זאת הפד הפחית ריבית לראשונה השנה ומאותת על המשך הפחתות, גם אם לא בקצב שהשוק מתמחר.

החלטות הריבית של הפד בעתיד יושפעו מהנתונים בפועל (תעסוקה ואינפלציה) ולא כדאי לתת דגש גבוה לסט התחזיות של חברי הפד ובפרט לאור התפלגות קרובה לסימטרית לגבי הצפי להפחתות ריבית השנה (פעם או פעמיים).

אנו מעריכים כי הפד יפחית ריבית עוד 1-2 פעמים השנה (כתלות בנתונים שיהיו). בראיה לתוך 2026 אנו מעריכים כי עד סוף 2026 הריבית תופחת 3-4 פעמים, בעוד ששוק הריביות מתמחר תרחיש של כמעט 5 הפחתות ריבית.

שמואל קצביאן - אסטרטג שווקים - חדר עסקאות דיסקונט