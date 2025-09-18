EFG: אם מגמת ירידת האינפלציה תימשך, ייתכן שהבנק המרכזי של אנגליה יוריד את הריבית ברבע אחוז נוסף ב-2025

הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, בהחלטה שהתקבלה ברוב של 7 מול 2 חברי הוועדה המוניטרית. המהלך היה צפוי מראש בשווקים, שהתמקדו בעיקר בהיקף הצמצום בתוכנית מכירת האג"ח הממשלתיות. הוועדה החליטה להפחית את היקף המכירה מ-100 מיליארד ליש"ט ל-70 מיליארד ליש"ט – ברף העליון של ציפיות המשקיעים. עם זאת, אחד מחברי הוועדה תמך בהשארת התוכנית ללא שינוי, בעוד חבר אחר תמך בצמצום חד יותר. ההחלטה כללה מכירה מצומצמת יותר של אג"ח ארוכות-טווח, במטרה למנוע עלייה נוספת בתשואות הארוכות, שכבר נמצאות בלחץ בשל שילוב של גורמים חיצוניים ולחצים פיסקליים מקומיים.
בבנק הסבירו כי צמיחת התמ"ג בבריטניה נותרה מתונה, בהתאם לנתונים המעידים על היחלשות בשוק העבודה ועל רפיון מסוים בפעילות הכלכלית. האינפלציה עמדה באוגוסט על 3.8% וצפויה לעלות מעט בחודשים הקרובים, לפני שתתכנס בהדרגה ליעד של 2% בתוך כשנתיים. עם זאת, קצב עליית השכר נותר גבוה, וגם אם יואט עד סוף השנה, הוא עדיין מעל לרמות התואמות את יעד האינפלציה.
לכן, ההחלטה להשאיר את הריבית ללא שינוי אינה מפתיעה לנוכח הנתונים הכלכליים האחרונים. בהודעה לאחר הישיבה ציינה הוועדה כי יש לנקוט גישה הדרגתית וזהירה בהסרת ההידוק המוניטרי. כעת נשאלת השאלה אם תיתכן הורדת ריבית נוספת בשתי הישיבות האחרונות של 2025. נכון לעכשיו, השווקים אינם מתמחרים הורדות נוספות השנה, אך אם תהליך ירידת האינפלציה יימשך בהתאם לציפיות הוועדה, ייתכן שנראה עוד הורדה של רבע אחוז במהלך 2025.