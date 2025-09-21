קרן נאמנות במוקד || הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי

למרות שהגרף הראשי של מדד המניות האמריקאי S&P500 ממש לא מכוון לפסימיות, ישנה תחושה שאנו קרבים לשינוי שלילי בשוק. שינוי שישפיע בכל העולם וגם אצלנו. במיוחד כאשר אנו נמצאים בחוסר וודאות לגבי סיום המלחמה בצורה מוצלחת: האם נצליח להכניע את החמאס מבלי לגרום למותם של החטופים ומבלי לאבד לגמרי את התמיכה המועטה שעוד נשארה לנו בעולם.

הסיבה לפסימיות לגבי השוק האמריקאי הינה גם עונתית (ספטמבר-אוקטובר), גם בחזית רוחב השוק שנהיה צר שוב, גם בקיצוניות בסנטימנט החיובי, ובמיוחד, בנתוני המקרו המצביעים על מיתון מתקרב שחייב את הבנק המרכזי להוריד את הריבית למרות רצונו לא לעשות זאת השנה... אם השוק יתהפך עלינו, ויירד, מה הגיוני שנחזיק אז? במיוחד בזמנים של מיתון?

אג"ח כמובן, רצוי ממשלתי, וזאת, במיוחד אם אכן מורידית את הריבית. הורדה שמורידה את התשואות של האג"ח הנסחר, ומעלה את המחיר שלו. וכך, הנה קרן המתמחה באג"ח חו"ל. הפעם, על פי המיון ההגיוני והוא ביצועי החודש האחרון שבו החלו השינויים להגיע. כמו כן נציין: החשיפה הדולרית בזמני ירידות במניות רק מוסיפה ומועילה בהחלט.



פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית הורייזן וזו קרן הוסטינג כאשר מנהל הקרן הוא איילון. היא לא וותיקה כל כך, עם תאריך הקמה של קיץ 2023, כאשר היא לא שינתה מדיניות השקעה מאז. גודלה קטן יחסית, עם כ-60 מיליוני שקלים, המקנים את המקום ה-8 מבין 18 הקרנות שבקטגוריה (מהגדולה לקטנה). דמי הניהול קצת גבוהים עם 0.98% לשנה הממקמים אותה במקום ה-4 (מהיקרה לזולה) מבין אתן 18 קרנות.

גם סטיית התקן קצת מפתיעה בעוצמתה עם 1.39% אבל חייבים לזכור שמדובר בקרן עם אג"ח לא מדורג וממוצע דירוג של +BBB. כאלו אגרות נוטות להיות הרבה יותר תנודתיות מהמדורגות. התשואות לא נראות טוב ברמה השנתית, אבל הקרן הצליחה להניב כמעט 3% מתחילת החודש וזה המון... כמו כן, היא עדיין "מכה" את הממוצע ואת הדולר. מן החשיפות אין הרבה הפתעות חוץ מעניין אחד: המח"מ הממוצע הנמצא עם 8 שנים (!). מח"מ ארוך מאוד יחסית.



ביצועי הקרן





הגרף השנתי הזה מראה היטב את הסבל שעבר התחום הזה בשנה האחרונה אבל גם את התמורה החדשה בזמן האחרון. זהו סימן מחזק מאוד לגבי ההנחה שהנחנו לעיל לגבי העתיד הקרוב הטוב עבור הקטגוריה הזו. כמו כן, ניתן גם להתרשם מאוד טוב מן התנודתיות העצומה הקיימת בסגמנטים של התנועה. זה מה שהעניק לה את סטיית התקן הגבוהה כל כך... בכל אופן, הנה השוואה המראה את 5 הקרנות הטובות מתחילת החודש על פי טווחים היסטוריים שונים. קרנות מבית: מגדל, מיטב, קסם, אי-בי-אי, בנוסף לקרן של הורייזן, וטווחים של שנתיים, שנה, מתחילת השנה וחודש:





גיוסים ופדיונות





הגענו לחלק הפחות משמח בסקירה. הגיוסים. אמנם, מכל התקופה המוצגת ניתן לזהות רק חודשיים שבהם היו פדיונות אבל עדיין זה מצב די ביש של גיוס כאשר חוץ מן החודש הראשון הכול היה די צנוע... מעקומת נכסי הקרן אנו רואים היטב שמנהלי הקרן הגיעו לסוג של דשדוש בתחום הגיוסים. האם השינוי במגמה בחודש האחרון ישנה משהו? אולי ונקווה עבור הורייזן. בכל מקרה, יש צורך בעבודת שיווק קטנה... והנה מה שקרה בקרנות ההשוואה בחזית הגיוסים בשנתיים האחרונות:





למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

המון הצלחה לכולם!

