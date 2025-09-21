בועת ה-Magnificent 7 עדיין מתרחבת

בנק אוף אמריקה – הרטנט: בועת המניות של ה-Magnificent 7 עדיין מתפשטת
צוות בבנק אוף אמריקה, בראשות מייקל הרטנט, בחן עשר בועות מניות שהתפתחו מאז תחילת המאה ה-21, ומצא שמתרחשת “הרחבה קיצונית” בבועה של קבוצת המניות המכונה “Magnificent 7” (שבע המובילות).
המושג “Magnificent 7” מתייחס לקבוצת מניות טכנולוגיה גדולות, בהן מתמקדים המשקיעים במיוחד, עקב הצמיחה המרשימה שהציגו. בין החברות נכללות שמות כמו אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, אמזון, מטא, אלפבית וטסלה.
לפי הרטנט והצוות שלו, רמות ההערכה והשווי של מניות אלו נמצאות ברמות חריגות ביחס לנורמה.
הביקושים האדירים וההשקעות המאסיביות מצביעים על כך שהשוק נכנס לשלב של "מאניה" (mania phase) – מצב שבו אופטימיות מוגזמת ותחושת "שוק ללא סיכון" עלולות להוביל לתיקון חד או ירידה חדה בעתיד.
המאמר מדגיש כי הבועה עדיין לא התפוצצה, אלא ממשיכה להתפשט.
המשמעות היא שהסיכון לתנודתיות גבוהה ולירידה חדה הולך וגדל, במיוחד אם יופיעו שינויים בכלכלה, ירידה בביצועי החברות או שחיקת ביטחון המשקיעים.
סיכום:
קבוצת ה-Magnificent 7 ממשיכה להוביל את השוק ולמשוך השקעות מסיביות, אך רמות השווי הנוכחיות מאותתות למשקיעים על סכנות של בועה פיננסית מתפתחת.
גרף: תשואת 5 שנים (פרוקסי ל'מאז 2020')
מקור נתונים: Fidelity Smart Money (11 באפריל 2025). המספרים מייצגים תשואת מחיר ב-5 השנים האחרונות – משמשים כפרוקסי קרוב לעלייה מאז 2020