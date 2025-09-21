שוק המט"ח || הדולר לאן? || הדולר חלש בשתי הזירות: המקומית ובחו"ל

על הדולר-שקל (USDILS) נאמר:





מה מניע את הדולר-שקל? אם נשים בצד את ההשפעה של המייבאים-מייצאים, נשארות לנו 3 סיבות עיקריות: ראשית, כניסה או יציאה של כסף, עבור פעילות פיננסית-השקעתית (בשוק המניות, האג"ח או הנדל"ן), שנית, כניסה למגננה מפחד לאירוע פתאומי (ברבור שחור מדיני-פיננסי-פוליטי), ולבסוף: פעילות ספקולטיבית לצורך רווח מן התנועה, או פעילות מכוונת על ידי הבנק המרכזי. נזכור שזה האחרון ניסה במשך שנים רבות לווסת את הירידה של הדולר מול השקל על מנת לעזור לייצוא הישראלי שנחנק מרווחיות נמוכה בגלל שערי המטבע.

אז מה קורה בחזיתות האלו כיום? האם זרים או מקומיים מביאים כסף חדש להשקעות בארץ? יכולנו לומר זאת מאפריל ועד יולי אבל לא עוד. כרגע, ישנה זרימה של יציאה החוצה (מימוש רווחים) מול חלק נכנס המנסה לתפוס הזדמנויות. אבל, הסה"כ די מאוזן ואינו מהווה גורם מאיץ במיוחד. האם ישנו פחד גדול שמביא לתנועות חדות בשוק המט"ח? לא ממש. לעיתים אנו חווים אירועים פתאומיים מצערים בזירה המלחמתית אבל לא ניתן לציין זאת כגורם מגמתי. מספיק לראות את שער הדולר כדי להבין שאין בכלל "פאניקה". אם כבר קצת שאננות....

ונשאר החלק הספקולטיבי, כולל בנק ישאל. בסה"כ, גם כאן נאמר שהשחקנים הגדולים קבעו רצפה לדשדוש שבו נהנים מאוד מגזירת הקופון משחיקת זמן בנגזרים על המטבע. בנק ישראל מסרב להוריד ריבית עד כה וגם להיות מעורב מדיי בגלל שהרמה הזו של השער סבירה כאשר מתייחסים ל"סל" ולא רק לדולר. בקיצור: כל הגורמים מצביעים על יציבות וזה מה שיש לנו עכשיו. טכנית נאמר: ימים רבים שהמטבע נסחר בתחום צר במיוחד. המומנטום מצביע על כך גם כן... לכן, רק ירידה מתחת ל-3.30 או עלייה מעל 3.45 יהיו אירועים משמעותיים בזירה הזו.

זו לא הפעם הראשונה שאני מציין את המחסום האדיר שיש ב-1.18. למה יש כזה שם? לא ברור לי כלל אבל העובדות מדברות בעד עצמן. וכך, הדולר-אינדקס מיוצב סביב 97-98 והדשדוש ביורו ממשיך. לא ארחיב שוב על הדיכוטומיה בין חוזקו של המטבע האירופי והמצב הביש של הכלכלה האמיתית ביבשת העתיקה. על כך הרחבנו מספיק. אבל, יש לזכור ששער כזה גבוה, ואולי יותר גבוה בעתיד הקרוב (עקב הציפייה להורדות ריבית בארה"ב) מוסיף שמן אדיר למדורה הקשה שקיימת באותן כלכלות.

האם ה-ECB ייעשה משהו דרמטי? קשה להניח כי יש הרבה פוליטיקה בעניינים האלו. טכנית נאמר: 1.18-1.16 הם גבולות הגזרה של היורו מול הדולר כאשר שבירה זמנית קטנה לכיוון 1.14 הייתה עכשיו סוג של מגננה לוגית למטבע. מה הכוונה? כאשר נכשלים בכיוון אחד, מאשרים ומחזקים מאוד את המגמה הנגדית... נזכור שחולשת הדולר היא ואבן יסוד במדינות ממשל טראמפ. לכן, כל עוד זו מיושמת וכל עוד ה-ECB חלש אופי ולא מוכן לעזור למייצאים המקומיים, הדשדוש הקיים יהווה את זירת הסחר המצומצמת של המהמרים בזירה הזו.



