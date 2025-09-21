שוקי מניות || S&P500 ומדד ת"א 35 || למרות המשך המגמה החיובית בארה"ב ישנם סימנים בולטים של שינוי לרעה אצלנו

וול-סטריט – מדד S&P500





מה נאמר ומה נדבר על הגרף היומי הזה? האם יש כאן רמז קטן של חולשה? כבר לא... אחרי כמה ימי מסחר מהוססים, המדד החל לקפץ שוב, ומשלב עכשיו תנועת מחיר אופטימית יחד עם מומנטום תומך בהחלט. לא מוצגים כאן המחזורים אבל גם הם נראים מצוין בימים האחרונים. אוקי, ניתן לעצור כאן ולומר: המשך מגמה חיובית קלאסית ומדהימה בפני עצמה!

אבל, זה לא כל כך פשוט... לפנינו מצב מעניין שבו החלק הפיננסי חוגג כאשר מה שקורה מתחת למכסה המנוע הרבה יותר מסובך ואף עצוב. ההוכחה לדיכוטומיה הזו הוצגה בשבוע בעבר, ביום רביעי, כאשר הבנק המרכזי האמריקאי הוריד את הריבית ב-0.25% (אנו עדיין מחכים ליום הזה אצלנו...). לכאורה, זה מצוין ומקדם את הצמיחה, היזמות, ועוד כהנה דברים טובים התלויים במימון הפעילות על ידי אשראי.

הבעיה היא שהבנק המרכזי עשה זאת למרות שהוא עדיין חושש מהשפעות המכסים על האינפלציה. בכך, הוא הראה את חששותיו לגבי החלק החלש יותר של המערכת הכלכלית בארה"ב: שוק העבודה. זה החודש השלישי ברציפות שראינו קריסה זוטא בכמות המשרות החדשות שנוצרו. אגב, תוצאות שהביאו לפיטורי ראש ה-BLS ומינוי חדש במקומו כאשר רק הנתונים העתידיים יהיו "שייכים" לו.

בכל אופן, יש לזכור שכ-70-75% מן התוצר נובע מצריכה של הצרכן החשוב בעולם (הצרכן האמריקאי) וכאשר זה חושש למקום עבודתו, או יותר גרוע, מפוטר מעבודתו, יש סכנה גדולה לגבי המשך צריכה טובה ובריאה. למעשה, כבר חודשים שאנו מזהים חולשה מתמשכת בחלק מנתוני המקרו המתפרסמים: בתחום הייצור, אמון הצרכנים, המלאיים, צריכת האנרגיה, וכו... וכאמור, כשיא בולט, בתחום התעסוקה. עד כה, שוק המניות האמריקאי שחזר להיות מובל על ידי כמות מניות טכנולוגיה גדולות לא מתייחס למצב המקרו יותר מדיי אלא מתרכז בתשואות של האג"ח הממשלתי.

אלו יורדות יפה, ואולי מהר מדיי במקצת. והשאלה המובנת והברורה היא זו: עד מתי השוק ינוע בניגוד לפונדמנטאלי של הכלכלה האמיתית? נציין כאן שיש ציפור קנרי קטנה במכרה הזה: מחיר המתכות היקרות (זהב וכסף) המקפץ לו לגבהים חדשים. האם זה בגלל חולשת הדולר? או שמדובר גם בחשש למשבר סיסטמי מתקרב שישלב מיתון יחד עם אבטלה גדולה וקריסת מגדל הקלפים של המנופים הגדולים הקיימים כרגע אצל השחקנים הגדולים באמת.

טכנית נאמר: עד כה, קו המגמה המוגדר על ידי השפלים המינוריים של התנועה, יחד עם הממוצע הנע 20 יום, היוו סוג של רצפה דינאמית עבור מחיר המדד. לכן, כאשר הוא יתקרב לשם שוב נבחן את תגובתו ונחליט אז. כרגע, המדד נמצא צמוד ל-2 סטיות תקן מעלה מן הממוצע. זהו מצב קיצוני שיכול להימשך בהחלט אבל נוטה להיות סממן של זהירות לבאות.



ישראל – מדד ת"א 35





מבט מהיר, ומוטה טכני, יאמר מיד לבוחן את הגרף הזה: סטייה שלילית! שני שיאים ברורים, במחיר ובמומנטום כאשר כוון הייחוס בשניהם שונה: במחיר, השיאים עולים כאשר השיאים במומנטום יורדים. כאמור: סטייה שלילית קלאסית למדי. אבל, לפני שנחליט שלפנינו מצב ביש, הבה נסקור את הרקע הפונדמנטלי של המצב: ברקע הזה שני רגליים ידועות וברורות: המלחמה, ושלוחותיה המדינות, פוליטיות, כלכליות. ומצב השוק האמריקאי.

עבור החלק הראשון (המלחמה) נאמר, מבלי להיות יותר מדיי אופטימיים: בכל קנה מידה של בחינה אנו יותר קרובים לסוף מאשר להתחלה. ביחס לכל אויבנו (חוץ מהחמאס) הדברים די סגורים: אין יותר חיזבאללה מאיים בצפון כאשר ממשלת לבנון כבר עושה את העבודה בשבילנו ומנסה לקחת מהמיליציה השיעית את נשקה. הזירה הסורית: מעניין, מפתיע, אבל האינטרסים כנראה יביאו את אחד ממנהיגי דע"ש לשעבר להיות הראשון לעשות הסכם איתנו.

ומה עם איראן? בינתיים נדחה האיום לכמה שנים כאשר העם האיראני עושה הרבה כדי להביא לפתרון האמיתי של הבעיה: שינוי המשטר. וכך, נשארו החות"ים ה"מטרידים" והחמאס. עדיין קשה לראות את סיום ההטרדה התימנית אבל יש להניח שסיום החלק העזתי יתרום לכך. ומה בקשר לעזה? ככל שעובד הזמן, נשאר לחמאס להחליט על דבר אחד בלבד: כניעה או מוות. עניין החטופים ממשיך להיות כואב ודואב אבל הם הפכו עכשיו לחלק מאלמנט הכניעה של החמאס ולא קלף מיקוח בעסקה חלקית.

לכן, יש להניח שנראה את שחרורם רק על מנת לתת לשארית המחבלים שעוד יישארו לצאת לגלות בשלום. כל זה כדי לומר: הסיום אכזרי ועצים אבל קרוב יותר מאי פעם והשוק רואה בכך חיוב גדול. מה עם וול-סטריט? ראו מעלה ותבינו שבתל-אביב לא יכולים לעשות שום דבר שנוגד את המגמה החיובית שם וכל עוד המדד האמריקאי יראה עוצמה כזו הגיבוי שלו יאפשר שיקום ואולי התקדמות הלאה.

טכנית נאמר: כאמור, התבנית הבולטת כרגע היא סטיית שלילית. אין ביטחון שזו תתגשם לירידות חדות בהמשך אבל זהו תמרור אזהרה בהחלט. ברמה המעשית נאמר: רק ירידה מתחת ל-2900 תהווה שינוי מגמתי מספיק חמור על מנת לעודד המשך מימושים והגברת השלילה. כרגע, המדד עומד על 3000 אחרי 5 ימים של נרות שליליים (נרות הייקין אשי). זו גם רמה תמיכה מינורית ולכן, חשוב מאוד לראות איך השוק יתחיל מחדש אחרי ראש השנה. שנה טובה לכל הקוראים!





