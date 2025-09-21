אלקטרה פאוור ממשיכה ביישום האסטרטגיה למיקוד בתחום הגפ"מ: מחזירה מחדש את המותג הידוע "סופרגז"

חברת אלקטרה פאוור נערכת לחדש את שם החברה ולהחזירו למותג הוותיק והמוכר "סופרגז". המהלך תואם את אסטרטגיית החברה להתמקדות בתחומי הליבה, ובראשם תחום הגפ"מ, בו היא רואה מנוע צמיחה משמעותי. המותג "סופרגז" הנהנה ממורשת של למעלה מ-70 שנה, יאחד תחתיו את פעילות הגפ"מ והגז הטבעי תחת המותג "סופרגז פאוור", ואת פעילות החשמל תחת המותג "סופר פאוור".

שינוי השם הינו חלק מהאסטרטגיה העדכנית של החברה, אותה מוביל המנכ"ל דניאל ספיר, שמונה לפני כשנה לתפקיד. החברה מזהה בתחום הגפ"מ פוטנציאל עסקי משמעותי שמציג עלייה בהכנסות, בין היתר לאור הצלחת החברה להגדיל את כמויות המכירה, באופן הממקם את תחום הגפ"מ, לצד החשמל, כמנוע צמיחה מרכזי וחשוב.

כמו כן, המהלך נעשה, בין היתר גם בעקבות סקרים שערכה החברה בקרב צרכנים, המלמדים כי למותג "סופרגז" קיימת רמת מודעות גבוהה. המותג מתאפיין במוניטין חזק ובאמון צרכני רב שנים ונמצא מזוהה עם שביעות רצון ואמון צרכני גבוה. החברה סבורה שהחזרת המותג תסייע לה להעמיק את פעילותה בתחום הגפ"מ, כחלק מיישום מהלכים נוספים במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה להתמקד בתחום זה.

בתחום החשמל, ביססה החברה את מעמדה המוביל בשוק וגייסה עשרות אלפי בתי אב כלקוחותיה. אחד מיתרונותיה המשמעותיים של החברה בתחום זה הינו הנגישות והזמינות הגבוהה של החברה ליצרניות חשמל, זאת על ידי שיתופי פעולה ארוכי-טווח, בעיקר מאנרגיות מתחדשות, דבר המאפשר להוזיל את תעריפי החשמל ולהציע לצרכנים מחירים אטרקטיביים ותחרותיים.

דניאל ספיר, מנכ"ל אלקטרה פאוור: "מיום כניסתי לתפקיד, לפני כשנה, פועלת החברה בהתאם לאסטרטגיה ברורה למיקוד בתחומי הליבה, ובראשם תחום הגפ"מ שבו אנו רואים פוטנציאל עסקי משמעותי. בהתאם לכך, ולאור בחינה מעמיקה שביצענו, קיבלנו החלטה להחזיר מחדש את שם החברה ל'סופרגז', מותג שנהנה ממודעות צרכנית גבוהה ומוניטין חזק. בשנה האחרונה אנו מבצעים שורה של פעולות שנועדו לשפר משמעותית את ביצועי מגזר הגפ"ם, במקביל להמשך פיתוח וחיזוק פעילותינו בתחומי הגז הטבעי ואספקת החשמל, ואנו מעריכים כי מהלכים אלו יתמכו בצמיחת החברה ובהגדלת רווחיה".

**שינוי השם כפוף לאישורים כמקובל.

