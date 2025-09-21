גיוס מוצלח לביולייט: משקיעים מביעים אמון בפוטנציאל פורטפוליו החברה

חברת ביולייט, הפועלת בתחום הטיפול במחלות עיניים, השלימה בהצלחה גיוס הון משמעותי בהיקף של כ-20 מיליון שש"ח, גבוה בכ-45% מהיקף הגיוס המינימלי שנקבע בהנפקה. זאת, במסגרת הנפקת מניות וכתבי אופציה, שבוצעה כמהלך שיתמוך בהמשך התפתחות החברה ומיצוי הפוטנציאל הרב הקיים בפעילותה ובפעילות חברות הפורטפוליו שלה.
החברה הנפיקה מניות רגילות של החברה ביחד עם כתבי אופציה סחירים (סדרות 9 ו-10). כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות לפי מחיר 4.6 שקלים למניה, וכן 100 כתבי אופציה (סדרה 9) ו-100 כתבי אופציה (סדרה 10) שניתנו ללא תמורה. מחיר מימוש של כתב אופציה מסדרה 9 עומד על 6 ש"ח בתוקף עד ה-21 במרץ 2026, ומחיר מימוש של כתב אופציה מסדרה 10 עומד על 7.5 ש"ח בתוקף עד ה-21 במרץ 2027. בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 9 ו-10) שהונפקו ימומשו למניות רגילות של החברה, תסתכם התמורה הנוספת ממימוש כתבי האופציה לסך של כ-59 מיליון ש"ח.
את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום בניהולו של עומרי לוי, ייצגו עוה"ד אורי הלר ומשה סבי ממשרד גורניצקי ושות', עורכי דין.
החודש פרסמה החברה מצגת משקיעים עדכנית, ובה פירטה כי פוטנציאל שווי הפורטפוליו הכולל הינו כ-497 מיליון ש"ח עם אפשרות ליצירת ערך משמעותי ב-12-24 החודשים הקרובים, בעיקר בחברות Ocuvia (שהיא שילוב של וייסיי ואופ אר אקס), דיאגנוסטיר, פריפרקס וטרסייה .
עוד דיווחה החברה לאחרונה על מדיניות דיבידנד חדשה שאימצה, לפיה תשאף לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של 50% מהסכום במזומן נטו שיתקבל בחברה בפועל כתוצאה ממימוש אחזקותיה של החברה בחברות הפורטפוליו שלה .
יעקב מיכלין, מנכ"ל ביולייט: "גיוס הון מוצלח זה מהווה הבעת אמון גדולה בחברה וביכולתה לממש את האסטרטגיה שאנו מובילים. כספי ההנפקה מיועדים לאפשר לנו להמשיך לפתח ולהשביח את פורטפוליו החברות האיכותיות של ביולייט אשר, כפי שתואר במצגת החברה שפורסמה, יש להם פוטנציאל שווי מצטבר משמעותי. אנו מודים למשקיעים שלקחו חלק בהנפקה ומתכוונים לפעול באינטנסיביות להשאת ערך לבעלי המניות".