חברת נוקליאוס גייסה מסגרת הון של 250 מיליון דולר לרכישות בתחום הביטחון והאווירונאוטיקה

חברת נוקליאוס (נאסד"ק: NUKK) מודיעה על חתימת הסכם עם קרן ההשקעות האמריקאית Esousa Holding Group LLC, בעלת מניות קיימת בחברה, לגיוס מסגרת הון בהיקף של עד 250 מיליון דולר.
בהתאם להסכם, תוכל החברה למכור למשקיע מניות בהיקף כולל של עד 250 מיליון דולר למשך תקופה של 36 חודשים. מימוש המסגרת יתבצע לפי שיקול דעת החברה, בהתאם להיקפי המסחר במניה ובכפוף לעמידה בתנאים רגולטוריים.
חברת Nukkleus פועלת לפיתוח ורכישת חברות בתחום האווירונאוטיקה והביטחון, עם התמחות במערכות ניווט מבוססות בינה מלאכותית, מערכות ביטחון לאומי משולבות ופלטפורמות רחפנים. החברה מתמקדת ברכישת חברות המשמשות קבלניות משנה בתעשייה הבטחונית והמהוות חלק מתשתית הביטחון הלאומי בארה"ב, ישראל ואירופה.
ההסכם הנוכחי מצטרף לשורת רכישות אסטרטגיות שביצעה החברה בחודשים האחרונים ומסמן את המשך האצת אסטרטגיית הצמיחה של החברה.
לדברי מני שלום, מנכ"ל Nukkleus: "המסגרת החדשה, שנחתמה זמן קצר לאחר גיוס הון של 10 מיליון דולר, מעניקה לנו גמישות פיננסית ומשאבים לפעול במהירות על הזדמנויות אסטרטגיות שיחזקו את יכולותינו וירחיבו את הנוכחות הגלובלית של החברה."
נציין כי, בחודש מאי 2025 השלים מני שלום את הנפקת ספאק KOCHAV בנאסד"ק, במסגרתה גויסו 253 מיליון דולר לטובת רכישת או מיזוג עם חברה ביטחונית בהיקף מהותי. רצף הגיוסים - שהסתכם ביותר מחצי מיליארד דולר בארבעת החודשים האחרונים - מהווה מהלך יוצא דופן בהיקפו בכל קנה מידה, וממצב את החברות שבשליטת שלום בעמדה אסטרטגית ייחודית להמשך ביצוע רכישות משמעותיות בתחום הביטחוני.