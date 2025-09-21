דליה חברות אנרגיה וסימנס חתמו על הסכמי תחזוקה בהיקף ענק לפרויקטי תחנות הכוח החדשות

חברות הבת של דליה חברות אנרגיה חתמו כל אחת ביום חמישי האחרון - 18.9.2025, עם חברת Siemens על שני הסכמים לביצוע התחזוקה הכבדה של הציוד העיקרי של תחנות הכוח הכולל בכל תחנה את טורבינת הגז, הטורבינה הקיטורית, הגנרטורים והציוד הנלווה של יחידת ייצור מסוג H CLASS (יחידה המוגדרת כ – BAT – Best Available Technology).

ההסכמים שנחתמו הם בהמשך להסכמי אספקת הציוד העיקרי שנחתמו קודם לכן עם יצרן הציוד Siemens עבור פרויקט "דליה 2" ועבור פרויקט "אשכול אבשל".

על פי כל אחד מההסכמים, סימנס יצרן הציוד העיקרי תספק באמצעות חברה קשורה לה את שירותי התחזוקה הכבדה לציוד העיקרי, ובכלל זה חלקי חילוף ושירותים שונים. תפעול התחנות והתחזוקה השוטפת שלהן יבוצעו על ידי תאגידים קשורים בקבוצת דליה.

תחילת אספקת שירותי התחזוקה הכבדה לדליה הרחבה הינה החל ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ולאורך כל תקופת רישיון הייצור למשך 25 שנה, זאת בהתאם לאסדרה שפרסמה לאחרונה רשות החשמל ליחידות ייצור קונבנציונליות מסוג H CLASS. סך התמורה השנתית הממוצעת עבור שירותי התחזוקה הכבדה, נאמדת בכ : 4%-6% מסך עלות התפעול השנתית הכוללת הממוצעת של תחנת הכוח. עלות ההפעלה השנתית הכוללת הממוצעת של תחנת הכח נאמדת בכמיליארד ש"ח לשנה, לאורך תקופת הרישיון.

תחילת אספקת שירותי התחזוקה הכבדה לאשכול אבשל הינה החל ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ולאורך כל תקופת רישיון הייצור למשך 20 שנה, זאת בהתאם לתקופת הרישיון שנקבעה באסדרת אשכול. סך התמורה השנתית הממוצעת עבור שירותי התחזוקה הכבדה, נאמדת בכ: 4%-6% מסך עלות התפעול השנתית הכוללת הממוצעת של תחנת הכוח. עלות ההפעלה השנתית הכוללת הממוצעת של תחנת הכח נאמדת בכמיליארד ש"ח לשנה, לאורך תקופת הרישיון.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "הסכמי התחזוקה הכבדה מצטרפים לשורה של פעולות והסכמים שתכליתם להגיע לסגירות הפיננסיות של שני הפרויקטים ויאפשרו להגדיל במהירות וביעילות את כושר יצור החשמל של קבוצת דליה חברות אנרגיה ולטובת המשק הישראלי. אנו מתקדמים בהתאם לציפיות ולמטרות שהצבנו לעצמנו, בהיבטים השונים ובכלל זה בעלויות, בלוחות זמנים, בניהול הסיכונים, בסינרגיה בין שתי היחידות בהקמה ובתחזוקה, בביצועי היחידות ובכלל זה בתפוקה וביעילות האנרגטית הגבוהה שלהן. החברה פועלת כדי להגיע לסגירה הפיננסית לדליה 2 באמצעות ארגון החוב הבכיר ע"י בנק לאומי ובנק דיסקונט, כבר במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026, וכן להגיע לסגירה פיננסית לאשכול אבשל באמצעות ארגון החוב הבכיר ע"י בנק הפועלים, וזאת במהלך הרבעון השני לשנת 2026.

לוח הזמנים המתוכנן להקמת שתי התחנות (הקמה שתבוצע בחלקה במקביל), הוא: הפעלה מסחרית של דליה 2 כבר בסוף שנת 2028 והפעלה מסחרית של אשכול אבשל עד לסיום המחצית הראשונה של 2029. בכך החברה תוכל לסייע במתן מענה לצרכי משק החשמל הגדלים של המשק הישראלי".