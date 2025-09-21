טראלייט נערכת לתחילת הקמתו של הפרויקט הסולארי תענך 2

תענך 2, שהספקו 107 מגה־וואט בשילוב מתקן אגירה של כ-440 מגה־וואט שעה, צפוי להתחבר לרשת החשמל במחצית השנייה של 2026.

בחודש החולף עדכנה טראלייט כי תמכור חשמל ותעודות זמינות מפרויקט תענך 2 בהיקף כולל של כ-2.3-2.5 מיליארד שקל.

חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט מעדכנת היום על אבן דרך משמעותית נוספת בקידום הפרויקט הסולארי תענך 2: החברה התקשרה עם בנק מזרחי טפחות בהסכם מימון להעמדת מסגרות אשראי עבור הפרויקט בסך כולל מירבי של עד כ-470 מיליון שקל למימון הפרויקט, במתווה של אסדרת מודל השוק.

לאחר ההפעלה המסחרית ברבעון הראשון של 2025 של פרויקט תענך 1 בהספק מותקן של 150 מגה וואט, טראלייט מתקדמת לקראת הקמתו של פרויקט תענך 2, שהספקו 107 מגה־וואט בשילוב מתקן בעל יכולת אגירה של כ-440 מגה־וואט שעה. פרויקט תענך 2 צפוי להתחבר לרשת החשמל במהלך המחצית השנייה של 2026.

בחודש החולף עדכנה טראלייט כי חתמה על הסכם למכירת תעודות זמינות מול מספק חשמל מוביל לתקופה של 23 שנה ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור. החשמל יסופק מפרויקט תענך-2 כאשר להערכת החברה, היקף ההכנסות הכולל מזמינות ואנרגיה מפרויקט תענך-2 לאורך תקופת ההסכם צפוי להסתכם בכ-2.3-2.5 מיליארד שקל.

סך הפרויקט הכולל (תענך 1 ותענך 2) הינו בהספק מותקן של 257 מגה, המהווים כ-3.5% מהיקף האנרגיה הירוקה במדינת ישראל ו-1.0% מסך ההספק של משק החשמל.

פרויקט נוסף שמקדמת טראלייט כיום, שעם הקמתו יהיה פרויקט האנרגיה הירוקה הגדול ביותר בישראל, הוא פרויקט מגלן, ששטחו 3,250 דונם ועליו יקום מתקן של כ-350 מגה-וואט ומתקן בעל יכולת אגירה של כ-1,500 מגה-וואט שעה. הפרויקט מקודם בשיתוף עם 13 יישובים בבקעת הירדן וצפוי להתחבר לרשת ב-2028.

שגית חן, מנכ"לית טראלייט: "הסכם המימון סולל את הדרך לתחילת הקמתו של הפרויקט, לקראת חיבורו לרשת החשמל במחצית השנייה של שנת 2026. בהמשך להפעלתו המסחרית של תענך 1 מוקדם יותר השנה, פרויקט התענך, על שני חלקיו, יכלול הספק כולל של כ-257 מגה וואט ומבסס את מעמדה של טראלייט כשחקן מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל. טראלייט ממשיכה בהוצאה מהתכנון אל הביצוע של הצבר המשמעותי שהיא מפתחת, ומתייצבת בשורה הראשונה עם השחקניות המובילות בשוק האנרגיה בישראל.

נועם פלג, מנהל סקטור תאגידים במזרחי טפחות, מסר: "החלטת הבנק לממן את העסקה מעידה על האמון בחברת טראלייט בפרט ובתחום האנרגיה המתחדשת בכלל. הבנק פעיל מאוד במימון עסקאות שתכליתן לפתח ולשכלל את משק האנרגיה בישראל, וזאת כחלק מהתוכנית האסטרטגית להגדיל בשנים הקרובות את נתחי השוק של הבנק בבנקאות עסקית״.