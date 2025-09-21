כ-575 אלף מניות בנק הפועלים חולקו הבוקר ללקוחות הבנק

הבוקר התקיים טקס פתיחת מסחר חגיגי בבורסה לניירות ערך בתל אביב – לרגל חלוקת מניות הבנק המתקיימת היום ללקוחות (שבחרו לקבל אותן) במסגרת המהלך הייחודי שהכריז עליו הבנק.

הטקס, הפותח את יום המסחר האחרון בבורסה לשנת תשפ"ה, נערך במעמד מנכ"ל הבורסה לניירות-ערך איתי בן-זאב, מנכ"ל הבנק ידין ענתבי, חברי הנהלת הבנק, מנהלי ועובדי הבנק וחלק מלקוחות הבנק שהשתתפו במהלך.

המהלך החדשני יצא לדרך בסוף חודש אוגוסט, במסגרתו ניתנה למעל מיליון לקוחות (המחזיקים בכ-960 אלף חשבונות) האפשרות לבחור בין קבלת מענק כספי בסך 100 ש"ח לבין קבלת שתי מניות של בנק הפועלים (שווי שתי המניות ליום 18.9.25 – 124.5 ש"ח). כזכור, המניות ניתנות למכירה בכל עת, ועל שתי המניות המתקבלות יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירת שתי המניות של הבנק, המוקדם מבניהם. המהלך הינו חלק מההטבות שהבנק מעניק ללקוחותיו ברבעון השלישי לשנת 2025 במסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל.

מתוך למעלה ממיליון הלקוחות הזכאים - כ-593 אלף לקוחות (המחזיקים בכ-440 אלף חשבונות) בחרו באפשרות כלשהי (קבלת מענק או מניות), ומתוכם כ-394 אלף לקוחות (כשני-שליש, המחזיקים בכ-288 אלף חשבונות) בחרו בקבלת שתי מניות בנק הפועלים בשווי של 124.5 ש"ח.

הזכאות לעמידה בקריטריונים של המהלך נבחנה תחילה בשני מועדים קובעים (30.6 ו-31.7), כאשר ללקוחות שלא עמדו בקריטריונים שפורסמו (בין אם הם היו לקוחות בנקים אחרים או לקוחות הבנק) ניתן מועד נוסף (ה-31.8) שבו יכלו לעמוד בקריטריונים וליהנות מקבלת מענק כספי או מניות. מעל 35 אלף לקוחות ניצלו אפשרות זו והצטרפו לאוכלוסיית הזכאים לאחר פרסום המהלך.

בפילוח כלל הלקוחות שבחרו בקבלת המניות, ניתן למצוא מספר נתונים מעניינים:

כ-60% מהלקוחות שבחרו בקבלת מניות לא החזיקו קודם לכן בניירות ערך בחשבונם בבנק.

הגיל הממוצע של הלקוחות שבחרו בקבלת מניות הוא 46.

הלקוחות המבוגרים ביותר שבחרו בקבלת מניות הינם בני 101, והצעירים ביותר הם בני 18 (הגיל המינימלי שאפשר עמידה בקריטריונים לזכאות למהלך).

בקבוצת הגילאים 55-46 היה שיעור הבוחרים בקבלת מניות הגבוה ביותר (70%), ואילו בקבוצת הגילאים 25-18 היה שיעור הבוחרים בקבלת מניות הנמוך ביותר (58%).

שיעור הבוחרים בקבלת מניות בקרב גברים היה גבוה יותר מנשים (66% מול 59%), ובחשבונות בבעלות משותפת של גבר ואישה היה שיעור בוחרים בקבלת מניות גבוה אף יותר (69%).

הלקוחות שבחרו בקבלת מניות מתגוררים ב-1,207 יישובים בארץ, ממטולה הצפונית ביותר ועד לאילת הדרומית ביותר.

אזור המרכז מוביל בשיעור הבוחרים בקבלת מניות (68%) לעומת אזור הדרום (65%), אזור ירושלים (63%), ואזור הצפון (63%).

המניות יופיעו היום בחשבונות הלקוחות הזכאים שבחרו בכך. לקוחות זכאים שבחרו בקבלת מענק ולקוחות זכאים שלא בחרו באפשרות כלשהי - יקבלו היום מענק כספי בסך 100 ש"ח לחשבונם.

ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים: "אנו גאים להשלים את מהלך חלוקת המניות ולחלק הבוקר למאות אלפי לקוחות מניות של בנק הפועלים - וכך להפוך אותם לשותפים שלנו, גם אם באופן סמלי. זהו מהלך חדשני, הראשון מסוגו בישראל, שזכה לעניין רב בשוק ההון ובציבור. נמשיך ליזום כל העת מהלכים ייחודיים, חדשניים ופרו-אקטיביים עבור הלקוחות שלנו".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך: "יוזמת הבנק לחלק את מניות הבנק במתנה ללקוחותיו משקפת ראייה קדימה ומחויבות אמיתית ללקוחות, כמו גם חינוך פיננסי אמיתי התורם להעמקת הידע וחשיפת שוק ההון הישראלי לציבור הרחב. הבורסה רואה חשיבות רבה בתוכנית זו וזאת כחלק משכלול ופיתוח שוק ההון הישראלי, לטובת הציבור, המשקיעים והחברות עצמן".

