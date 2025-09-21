הורדת הריבית תידחה עד לרגיעה ביטחונית

מחירי השירותים במדד ממשיכים לעלות, סיבה נוספת לאי הורדת ריבית כעת.
שוק העבודה מתהדק עם יותר ביקוש לעובדים ופחות מחפשי עבודה.
מספר סיומי הבנייה ממשיך לפגר אחרי הביקוש השוטף על רקע מחסור בעובדי בנייה. מחסור בדיור ימשיך ללחוץ על מחירי השכירות.
הצריכה הפרטית בארה"ב ממשיכה להתרחב, אך האינדיקטורים המובילים מצביעים על התמתנות.
שוק האג"ח: הפד הוריד את הריבית ומאותת על המשך הורדת ריבית השנה, זאת למרות סביבת אינפלציה גבוהה. שוק האג"ח הגיב על ידי עלייה בתשואות הארוכות. מגמה זו עלולה להימשך.
מחירי השירותים מאיצים
לא פעם בנק ישראל הדגיש (ובצדק) את חשיבות מחירי השירותים במדד בתור אינדיקציה ללחצי האינפלציה המקומיים. מחירי הסחורות (המוצרים) מושפעים גם ממחירי חו"ל וגם משע"ח.
ניתוח של מחירי השירותים מתחלק לשתי קבוצות:
מחירי השכירות (שירותי דיור) אשר האיצו במדד אוגוסט ל-4.3% שנה אחורה מ-4.1% לפני חודש. בעת החלפת הדיירים מחירי חוזי השכירות עלו בקצב מהיר יותר של 5.5%.
מחירי השירותים האחרים (לא כולל טיסות לחו"ל) אשר האיצו ל-4.1% מ-3.7%. קבוצה זו מושפעת מקצב עלית השכר וממצב הביקושים המקומיים.
למרות שסך כול האינפלציה התמתנה ל-2.9% מ-3.1%, זאת בעיקר עקב ירידה חדה במחירי הטיסות לחו"ל ל-13.8% מ-18.6% (בקצב שנתי).
מחירי הסחורות (המוצרים) ליבה התמתנו מעט ל-1.5% מ-1.6%.
כאשר הוועדה המוניטארית תנתח את מדד אוגוסט, קשה יהיה להבחין במגמת התמתנות באינפלציה, בפרט ברכיבים החשובים. בנוסף, העובדה שהמדד היה ברף הגבוה של התחזיות (0.6% -0.7%) תילקח בחשבון. לא צפויה הורדת ריבית ב 29.9.