גולן תעשיות מתחדשות חתמה על הסכם להקמת מיזם משותף בארה״ב

החברה תקים מפעל לייצור צנרת PEX בהשקעה ראשונית של עד 3 מיליון דולר - המהלך עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה להקים יכולת ייצור מקומית בכל אחת ממדינות היעד להתרחבות החברה.

גולן תעשיות מתחדשות (בורסת ת"א: גלתע), מהחברות המובילות בישראל בפיתוח וייצור פתרונות להולכת נוזלים וטכנולוגיות מים, הנסחרת בבורסת ת"א ומציינת השנה 60 שנים להיווסדה – מודיעה כי בהמשך לדיווח מיום 24 באוגוסט 2025, חתמה גולן ארה"ב (חברה-בת אמריקאית בבעלותה המלאה של החברה) על הסכם עם Sioux Chief Mfg. Co, Inc., חברה אמריקאית בבעלות של צד שלישי שאינו קשור לחברה, הפועלת בתחום הבנייה בצפון אמריקה, על הסכם להקמת התאגיד המשותף בארה"ב – GOLCHIEF, LLC - שיפעל להקים בארה"ב מפעל לייצור צנרת PEX דירתי, לצורך שיווקם בארה"ב ובקנדה.

התאגיד המשותף יוחזק בשיעור של 51% על ידי גולן ארה"ב ובשיעור של 49% על ידי השותף האמריקאי, ויהיה בשליטת החברה, כאשר חלוקת הרווחים תהיה בחלקים שווים.

עוד נקבע שכל אחד מבין גולן ארה"ב והשותף האמריקאי ישקיע בחברה סכומים בהתאם לשיעור החזקתו בתאגיד המשותף, בין אם בציוד ובין אם במזומן. עלות ההשקעה הנדרשת ע"י החברה, נכון למועד זה, מוערכת בסך של עד 3 מיליון דולר.

לדברי ראובן אלון, מנכ"ל גולן תעשיות מתחדשות: "הקמת חברת GOLCHIEF היא מהלך טבעי ומתבקש לאור מערכת היחסים העסקית רבת השנים בין גולן לסו-צ'יף, והעוצמה השיווקית שמביאה איתה סו-צ'יף בשוק האמריקאי. שיתוף הפעולה מאפשר לנו מעתה להיות נוכחים בשוק ארה"ב כשחקן אמריקאי, עם יכולות מובנות לקצר את זמני האספקה, לשפר את השירות ללקוחות ולהוזיל עלויות לוגיסטיות ומכס בשוק הצנרת הדירתית בארה"ב – השוק הגדול בעולם בתחום זה. כבר ברבעון האחרון התחלנו בייצור משותף, מוקדם מהצפוי, ואנו שואפים להעמיק את דריסת הרגל שלנו בשוק האמריקאי וליהנות מהמומנטום החיובי בבנייה למגורים."

לדברי ג'ו איסמרט, מנכ"ל סו-צ'יף: "סו-צ'יף גאה בשיתוף הפעולה האסטרטגי עם גולן - שותפה שהוכיחה לאורך השנים איכות בלתי מתפשרת ואמון הדדי. אנו רואים במיזם המשותף מנוע צמיחה משמעותי שיאפשר להרחיב את סל המוצרים, להגדיל את המכירות ולהציע ללקוחות בארה"ב פתרונות צנרת משלימים ואיכותיים, המשלבים את יתרונות שתי החברות באופן אופטימלי."