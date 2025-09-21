וול סטריט פורחת על אף אי-הוודאות: זינוק במניות הטכנולוגיה, הזהב חוזר לנצנץ

למרות חוסר הוודאות המאקרו-כלכלית, שוקי המניות בארה״ב נמצאים במגמת עלייה חדה. העליות מונעות מציפיות חזקות לעונת הדוחות, מההתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית, מרמות שיא של רכישות עצמיות ומהתרחבות פעילות המיזוגים והרכישות. ירידת הריביות, היחלשות הדולר וירידה במחירי הנפט מוסיפות רוח גבית, תוך הקלה בתנאים הפיננסיים, חיזוק כושר התחרות של החברות האמריקאיות והפחתת הלחצים האינפלציוניים.
במקביל, שוק הזהב מתבסס מחדש כנכס מקלט מרכזי עבור משקיעים, על רקע סיכונים גיאופוליטיים ותנודתיות גוברת.
נקודות מרכזיות מתוך הסקירה:
אמון בסטטיסטיקה הרשמית מתערער- הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) ממשיכה לפרסם נתונים שמלווים בתיקונים כלפי מטה בהיקפים גדולים, מה שמעלה ספקות לגבי אמינות הנתונים והיכולת של הפד לנהל מדיניות מבוססת נתונים.
מניות ארה״ב מזנקות למרות חוסר הוודאות- שוק המניות האמריקאי, ובראשו ענקיות הטכנולוגיה, נהנה מציפיות לרווחיות גבוהה, מאופטימיות סביב בינה מלאכותית, מרמות שיא של רכישות עצמיות ומעלייה בפעילות מיזוגים ורכישות.
סביבה מאקרו-כלכלית תומכת- ירידת הריביות, היחלשות הדולר וירידה במחירי הנפט מספקות תנאים נוחים יותר, מחזקות את התחרותיות הגלובלית ומפחיתות את הלחצים האינפלציוניים.
הזהב חוזר לנצוץ- לאחר הפוגה בקיץ, הזהב מזנק בחדות, על רקע ביקוש לנכסי מקלט בטוח, רכישות מצד בנקים מרכזיים ותת-חשיפה של משקיעים לנכס זה. אנו ממשיכים לשמור על משקל עודף בזהב הן מבחינה מבנית והן מבחינה טקטית.