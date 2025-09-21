EFG: הריבית ביפן צפויה להגיע ל-0.75% עד סוף השנה עם דעיכת אי־הוודאות הפוליטית

הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%, בהתאם לציפיות.
ההחלטה שיקפה בעיקר את חוסר הוודאות הפוליטית שנוצרה בעקבות התפטרותו של ראש הממשלה אישיבה, ולא בהכרח ספקות לגבי חוסנה של הכלכלה המקומית.
עם זאת, לראשונה זה שמונה שנים, שני חברי מועצת המדיניות התנגדו להחלטה והצביעו בעד העלאת ריבית של 0.25%. הדבר מצביע על כך שלדעת חלק מהקובעים, התנאים הכלכליים כבר בשלים לנורמליזציה נוספת של המדיניות המוניטרית.
האינפלציה ביפן נותרה יציבה סביב רמה של 3% והפעילות הכלכלית ממשיכה להיות איתנה.
עם בחירת ראש ממשלה חדש בתחילת אוקטובר וירידת חוסר הוודאות הפוליטית, ב-EFG מעריכים כי הריבית תמשיך לעלות ותגיע ל-0.75% עד סוף השנה.