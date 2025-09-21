תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

EFG: הריבית ביפן צפויה להגיע ל-0.75% עד סוף השנה עם דעיכת אי־הוודאות הפוליטית

הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי, אך עלייה נראית באופק

 

 
סם ג׳וצ׳ים, הכלכלן ב-EFG Asset Management, צילום: EFGסם ג׳וצ׳ים, הכלכלן ב-EFG Asset Management, צילום: EFG
 
סם ג׳וצ׳ים, כלכלן בכיר, EFG Asset Management
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/09/2025

הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%, בהתאם לציפיות.

ההחלטה שיקפה בעיקר את חוסר הוודאות הפוליטית שנוצרה בעקבות התפטרותו של ראש הממשלה אישיבה, ולא בהכרח ספקות לגבי חוסנה של הכלכלה המקומית.

עם זאת, לראשונה זה שמונה שנים, שני חברי מועצת המדיניות התנגדו להחלטה והצביעו בעד העלאת ריבית של 0.25%. הדבר מצביע על כך שלדעת חלק מהקובעים, התנאים הכלכליים כבר בשלים לנורמליזציה נוספת של המדיניות המוניטרית.

האינפלציה ביפן נותרה יציבה סביב רמה של 3% והפעילות הכלכלית ממשיכה להיות איתנה.

עם בחירת ראש ממשלה חדש בתחילת אוקטובר וירידת חוסר הוודאות הפוליטית, ב-EFG מעריכים כי הריבית תמשיך לעלות ותגיע ל-0.75% עד סוף השנה.

x