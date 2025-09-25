רפורמה בעמלות ניירות ערך ובעמלות ההפצה בקרנות נאמנות - דוח ביניים

הצוות מזמין את הציבור הרחב להעביר התייחסויות לנושאים המפורטים בדוח הביניים, ובכך לתרום לקידום התחרות בתחום פעילות הציבור בניירות ערך.

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשווילי: "דוח הביניים מהווה שלב נוסף וחשוב בעבודת הצוות והוא כולל המלצות למודל עמלות חדש פשוט ושקוף, שישפר את יכולת ההשוואה של הלקוחות בפעילותם בשוק ההון ויתרום לתחרות בין השחקנים השונים בשוק. במסגרת עבודת הצוות נבחנו לעומק היתרונות והחסרונות של המודל המוצע במטרה לגבש פתרון מאוזן עבור הלקוחות. צעד זה מצטרף לצעדים נוספים שנוקט הפיקוח על הבנקים לקידום הוגנות כלפי הלקוח ושיפור התחרות".

יושב ראש הרשות לניירות ערך ספי זינגר: "בשנים האחרונות אנו עדים להשתתפות הולכת וגדלה של הציבור הרחב במסחר בשוק ההון. זאת תופעה מבורכת ורשות ניירות ערך פועלת במספר ערוצים על מנת להתאים את הרגולציה אליה. התאמת מבנה העמלות בהתאם להמלצות הצוות הן נדבך מרכזי במהלכים אלה. הן יקדמו פשטות שקיפות ואחידות במבנה העמלות, יאפשרו לציבור להשוות בצורה קלה בין הצעות שונות ויקדמו את התחרות. זאת לצד שמירה על מערך ייעוץ השקעות אובייקטיבי ואפקטיבי".

סגנית הממונה על התקציבים, תמר לוי בונה: "בשנים האחרונות עשינו פעולות רבות במטרה לשכלל את התחרות במערכת הפיננסית הישראלית, דוח הביניים מציע לעשות זאת גם בפעילות הציבור בניירות ערך. המודל צפוי לשפר את יכולת הלקוחות להשוות בין הצעות ערך, לחזק את ההלימה בין השירות הניתן בפועל לבין העמלה המשולמת ולהשוות בין מודלי תגמול של מוצרים פיננסיים דומים. אנו סבורים כי המודל המוצע יגביר את התחרות בניהול תיקי ניירות ערך, יאפשר למספר לקוחות רב יותר גישה לשוק ההון וירחיב את נגישות שירות הייעוץ למשקיעים רבים יותר. צוות עבודה משותף לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, משרד האוצר, רשות ניירות ערך פרסמו היום (יום א') להערות הציבור דו"ח ביניים אשר מציע מתווה לעדכון מודל העמלות הנוגעות בניהול חשבון ניירות ערך הנהוג כיום בישראל. בסיס השינוי המוצע הנו הגברת השקיפות, חיזוק יכולת ההשוואה וההלימה בין השירות שניתן לעמלה שנגבית. הצוות מאמין כי מהלך זה ישפר את התחרות בין השחקנים השונים ויעודד פעילות שחקנים חדשים, וזאת באופן שיטיב עם הלקוח ויחזק את יכולת ההשוואה שלו בין השחקנים השונים".

במהלך העבודה הצוות נפגש עם גורמים רבים ושמע התייחסויות רבות ומגוונות מהציבור לשאלות שנכללו בקול קורא שפרסם. הגורמים עמם נפגש הצוות הנם גורמים הלוקחים חלק בפעילות שוק ההון בישראל, לרבות: בעלי רישיון יעוץ ושיווק השקעות, בנקים, חברי בורסה שאינם בנקים, מנהלי קרנות נאמנות וגופים המייצגים את הציבור. בנוסף למפגשים אלו נפגש צוות העבודה המשותף עם רשות התחרות לצורך קיום דיון מקצועי בנושא.

העקרונות המרכזיים העומדים בבסיס המתווה המוצע:

1. מנגנון עמלה פשוט וקל להבנה של גובה התשלום בעד השירות

2. חיזוק ההלימה בין השירות לבין העמלה שמשולמת עליו

3. העברת הדגש לעמלות ישירות מהצרכן חלף עמלות עקיפות מהיצרן

4. הגנה על לקוחות בעלי שווי תיק ני"ע נמוך

5. אחידות במודלי התשלום בין מוצרים דומים (קרנות נאמנות אקטיביות ופאסיביות)

6. שמירת מוצר הקרנות הכספיות כמוצר חליפי לפיקדונות כספיים כחלק משוק הכסף (פיקדונות קצרי טווח, קרנות כספיות ומק"מ)

7. אחידות במנגנוני תגמול בין נותני שירותים דומים

להלן עיקרי המתווה המוצע, אשר מטפל בעמלות המשולמות במישרין מהמשקיעים ובעמלות הנגבות בין השחקנים:



עמלה שמשלם מנהל הקרן עמלות שגובה בנק מהלקוח המצב הקיים במערכת הבנקאית עמלת הפצה עמלת קניה ומכירה עמלת ייעוץ דמי ניהול פיקדון ני"ע משולמת על קרנות "אקטיביות בלבד", ללא תלות בקיומו של ייעוץ 0.1% על קרנות כספיות

0.2% על קרנות אג"ח

0.35% על קרנות אקטיביות אחרות משולמת על קרנות "פאסיביות בלבד" לא קיים - תעריפון ב"י אינו מתיר גביה של עמלת ייעוץ ישירה מהלקוח עמלה המחושבת כשיעור משווי אחזקות, עם סכום מקסימום, גבייה רבעונית המודל המוצע עמלת תיווך עמלת קניה ומכירה עמלת ייעוץ דמי ניהול פיקדון ני"ע עמלת תיווך רק על פעולות מיועצות בפועל, עבור כל סוגי הקרנות 0.2% על כל סוגי הקרנות האחרות קרן כספית, ללא שינוי המנגנון הנוכחי קרנות "פסיביות" ו"אקטיביות" (קרן כספית – לא תגבה עמלה, כפי שקיים היום) באופן ישיר מהלקוח בגין ייעוץ מתמשך – שיעור

בגין ייעוץ חד פעמי – סכום

בגין ייעוץ דיגיטלי – עמלה מופחתת סכום שקלי, מדרגות לפי שווי תיק: עד שווי של 100 א' ₪;

100 א' ₪ עד 400 א' ₪;

מעל 400 א' ₪. גבייה חודשית

צוות העבודה המשותף סבור שהמתווה המוצע יתרום להמשך עידוד התחרות ופיתוחו של שוק ההון ולחיזוק כוחם של הלקוחות. בהסתכלות ארוכת טווח, מודל התגמול המתאים ביותר לפעילות משקיעים בשוק ההון בישראל, ובמסחר בני"ע ובנכסים פיננסים בפרט, הוא מודל התגמול הישיר. יחד עם זאת, מעבר למודל ישיר נושא עמו מספר אתגרים, כאשר המשמעותיים שבהם נוגעים לשינוי הרגלי הצרכנים תוך אימוץ התנהלות חדשה של תשלום בעד שירותים, אשר נכון להיום משולמים על ידם באופן עקיף, קרי נתפסים ככאלו המתקבלים ללא תשלום נוסף. נושא זה ייבחן שוב בחלוף זמן מספק לצורך הערכת מכלול השפעות השינויים על השוק. שמות חברי צוות העבודה: בנק ישראל הפיקוח על הבנקים: דורית מרקוביץ, גרניט אופק, מאיה הרן-רוזן, רשות ניירות ערך: ענבל פולק, אלחנן הרמור, אבי לאור, גיא סבח, לירון כהן דניאלי, רז יונאי מאיה גרטי. אג״ת: אוהד מרדכי דוח הביניים פתוח להערות הציבור עד ליום 30.11.2025.

מתוך הדו״ח:



דוח ביניים לקבלת התייחסות מהציבור בנושא מודלי תגמול בפעילות הציבור בניירות ערך