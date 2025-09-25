עליה של כ-16% בעמלות גמל ופנסיה שהסתכמו בכ-2.6 מיליארד שקל - הדו"ח השנתי על ענפי החיסכון ארוך הטווח והביטוח

רשות שוק ההון מפרסמת את הדו"ח השנתי לשנת 2024 על ענפי החיסכון ארוך הטווח והביטוח, שעליהם מפקחת הרשות. היקף הנכסים בשני הענפים הללו הסתכם אשתקד ב־2.86 טריליון שקל. גידול של יותר מ-10% לעומת אשתקד, אז הסתכם היקף הנכסים בכ-2.59 טריליון שקל.
מקור: רשות שוק ההון
על פי הדו"ח, מספר היועצים הפנסיוניים ממשיך לרדת והוא עומד על 408 בלבד. לעומת זאת נרשמה עלייה במספר סוכני הביטוח הפנסיוני, שעמד אשתקד על 11,372 סוכנים. ב־2024 נרשמה עלייה של 16% בעמלות גמל ופנסיה, שהסתכמו ב־2.6 מיליארד שקל. 14%
איילון ממשיכה להתחזק בתחום הפנסיוני
מנורה ממשיכה להוביל את השוק הפנסיוני עם 23.6% מההפקדות ב-2024. אחריה הראל (19.6%) והפניקס (14.1%). איילון הגדילה את חלקה אשתקד ל-9% לעומת 8.2% ב-2023.
מקור: רשות שוק ההון
עליה של 10% בתלונות הציבור
ב־2024 התקבלו ברשות שוק ההון 17.6 אלף פניות ציבור, עלייה של 10% בהשוואה ל־2023. 10,400 תלונות עסקו בחברות ביטוח; למעלה מ- 4,600 תלונות נגעו להתנהלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות בתחום החיסכון לטווח ארוך, כ-1,700 פניות היו נגד סוכנים.
32% מהתלונות שנסגרו בתחום הביטוח הסתיימו במתן סעד, וכך 56% מהתלונות שנסגרו בתחום הגמל. סכום הסעדים שניתנו לפונים לרשות הסתכם ב־19 מיליון שקל.
מתוך הדו״ח