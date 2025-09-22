דירה להשקעה: "מלכודת הדבש" או תפוח בדבש

שוק הנדל״ן הישראלי ניצב בעיצומה של נקודת מפנה. במשך שנים נחשב ענף הנדל"ן לאפיק השקעה יציב שכל משקיע בר דעת "חייב" להחזיק בו. כבר כמעט שני עשורים שמחירי הדיור עלו בעקביות, הריביות היו נמוכות וכל עסקה נראתה כבעלת פוטנציאל הצלחה גבוה על הנייר. אלא שנכון לשנת 2025 התמונה שונה לחלוטין: מחירי הדירות יורדים, עלויות המימון נוסקות ותשומות הבנייה מתייקרות. שילוב שמוביל לירידה חדה בכדאיות הכלכלית של ההשקעה בענף.

בנק ישראל הותיר את הריבית ברמה של 4.5% במשך 13 החלטות רצופות סימן לנחישות במאבק בלחצי האינפלציה. המדד האחרון הצביע על עלייה חודשית של 0.7% והאינפלציה השנתית נותרה בשיעור של 2.9% בסמוך לרף העליון של יעד יציבות המחירים של בנק ישראל. המשמעות היא שעלות המימון תישאר יקרה גם בתקופה הקרובה, בשל כך צפויה האטה בענף הנדל״ן למגורים. כזכור, ריבית הפריים זינקה מ- 1.6% בלבד בשנת 2022 ל- 6% כיום. עבור משקי הבית מדובר בתוספת של כמה מאות שקלים מדי חודש להחזרי המשכנתא ועבור משקיעים ממונפים השחיקה המתמשכת פוגעת בתשואה על ההון. מה שבעבר היה מינוף זול ונגיש ולהשקעות עם פוטנציאל גדול, הפך כיום לנטל שמצמצם את הרווחיות למשקיעים וליזמים כאחד ולעיתים ההשקעה עשויה להפוך לנטל בתשואה שלילית.

הלחץ הזה כבר ניכר גם בצד היציבות הפיננסית. לפי נתוני בנק ישראל, היקף המשכנתאות שבפיגור תשלומים ממושך חצה את רף ה- 4 מיליארד שקל שמהווה עלייה של כמעט 50% בשנתיים. אף שמדובר בחלק קטן מסך תיק המשכנתאות במשק, זו נורת אזהרה לשחיקה ביכולת ההחזר של הלווים ולסיכון מערכתי שעלול להשפיע גם על המערכת הבנקאית.

במקביל, בצד ההכנסות התמונה אינה מעודדת. בזמן שמדד תל אביב 125 זינק בכ- 25% מתחילת השנה, התשואה השוטפת על דירה להשקעה נותרה סביב 3%–3.5% בלבד. אמנם מינוף עשוי להגדיל את התשואה על ההון, אך בסביבת ריבית גבוהה היתרון הזה נשחק ואף עלול להפוך לחיסרון.

המשמעות ברורה: ההון שמופנה לנדל״ן מייצר ערך מוגבל לעומת השקעה במדדי המניות והאג"ח בשוק ההון הסחיר, שמציגים ביצועי יתר לעומת התשואה בהשקעה בשוק הנדל"ן למגורים כבר 3 שנים ברציפות.

במקביל לאינפלציה הדביקה שלא ממש יורדת, עלויות ההקמה בענף ממשיכות לטפס, מדד תשומות הבנייה עלה בחודש אוגוסט ב- 0.4% ובמונחים שנתיים נרשם זינוק של 5.5% . עיקר העלייה נובע מקפיצה של כמעט 10% בשכר העבודה ומהתייקרות של כ- 2.5% במחירי חומרי הגלם. לפיכך גם כאשר מחירי הדיור יורדים, עלויות ההקמה עולות בהתמדה מדי חודש. ככל שהפער בין סך הכנסות להוצאות של משק בית ממוצע בישראל גדל כך מצטמצמת הכדאיות הכלכלית ושומטת את השטיח מתחת להיגיון ברכישת דירה להשקעה.

ההחלטה הקרובה של בנק ישראל ב- 29 בספטמבר צפויה לעמוד במרכז תשומת הלב, אך גם אם תירשם הפחתת ריבית של רבע אחוז מדובר בצעד סמלי שלא ישנה באופן מהותי את תנאי המימון לעסקאות קיימות. אמנם נרשמה ירידה קלה בריביות המשכנתאות כתוצאה מהתחרות בין הבנקים, במקביל לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות לטווח הארוך.

ההקלה בריביות השפיעה לזמן קצר מאוד, ניתן לראות בשבועיים האחרונים שתשואות האג"ח חזרו לעלות על רקע החולשה בשווקים, תזכורת נוספת לכך שהסביבה הפיננסית אינה יציבה ועלולה להשתנות במהירות.

מדד רלוונטי להשוואה לתשואה בהשקעה בשוק הנדל"ן היא אג"ח בריבית שיקלית של ממשלת ישראל ל- 5 עד 10 שנים מעניקות תשואה שנתית של כ- 4% , זו אלטרנטיבה שעשויה להיות אף טובה יותר מהתשואה השוטפת המתקבלת מהשכירות בדירה להשקעה.

אם בעבר ענף הנדל״ן סיפק פרמיה ברורה על פני נכסים סולידיים, הרי שכיום הפרמיה הזו התהפכה. ההיגיון הכלכלי מאחורי הקצאת ההון משתנה בהתאם.

לסיכום: שוק הנדל״ן הישראלי ניצב כיום בפני מציאות חדשה בה התשואה על ההון נשחקת, התשואה השוטפת נמוכה והסיכון במגמת עלייה. זהו שילוב שמערער את ההיגיון בהקצאת הון לאפיק הלא סחיר "דירה להשקעה", במיוחד כאשר קיימות חלופות המציעות נזילות וגמישות ניהולית. הנדל״ן, שבעבר נתפס כאפיק השקעה סולידי כמעט ללא תחרות, הפך לאתגר עם יחס סיכון-תשואה בעייתי. משקיעים המבקשים לייצר ערך אמיתי על ההון שלהם צריכים לבחון בקפידה את כלל האפשרויות ולבחור את האפיק שמתאים לפרופיל הסיכון ולטווח ההשקעה שלהם.



דיסקליימר: אין לראות באמור לעיל המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך ואין באמור בכדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המותאם אישית לצרכי הלקוח על בסיס נתוניו האישיים.

אין באמור בכדי להוות תיאור ממצה של סימני האזהרה למשקיע ו/או כללי השקעה כלשהם. האמור הוא למטרות ידע כללי בלבד.