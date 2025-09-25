היום שביתת אזהרה בבנק הפועלים - כולל הסניפים ומרכזי ייעוץ ההשקעות

כל יחידות הבנק ישבתו היום, ובהן 180 סניפי הבנק בכל רחבי הארץ, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני.

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "הנהלת הבנק מנותקת. בזמן שהיא מגלגלת רווחים של מיליארדים, היא פוגעת בעובדי ועובדות הבנק המסורים, שבזכותם הושגו רווחי עתק אלו. הבנק מקצץ מאות תקנים, מגביר את העומסים ופוגע בשירות הניתן ללקוחות – זאת בזמן שההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות, בהם מספרים ללקוחות על 'מהפכת שירות'".

ארגון עובדי בנק הפועלים מודיע כי 8,000 עובדי הבנק יקיימו מחר (ה', 25.09.2025) שביתת אזהרה בת יום, במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המנותקת, המקדמת תכנית של מאות קיצוצים של תקנים והגברת העומסים, תוך פגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובלקוחות. זאת, בזמן שהנהלת הבנק ממשיכה לגלגל רווחי שיא של מיליארדי שקלים.

במסגרת השביתה, ישבתו היום כל יחידות הבנק, ובהן כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ, והמוקד הטלפוני.

שביתה זו היא המשך ישיר להכרזת סכסוך העבודה על ידי ההסתדרות, בתיאום עם ארגון העובדים, ביום ג', 02.09.2025. מאז, הנהלת הבנק לא נקטה צעדים לפתרון המשבר, התעלמה מהתרעות הוועד על החרפת המאבק, ואף התבצרה בעמדותיה והבהירה כי בכוונתה להמשיך בתוכניותיה, שמשמעותן פגיעה במעמד העובדים והעובדות ובשירות הניתן ללקוחות הבנק.

במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון עובדי בנק הפועלים מו"מ מול הנהלת הבנק, אולם זו גוררת רגליים ומסרבת להקפיא את הצעדים החד־צדדיים, שאותם החלה ליישם בפועל. התנהלותה הדורסנית של ההנהלה כלפי עובדיה נעשית בשעה שהבנק מציג רווחי עתק של כ־9 מיליארד ₪ בשנת 2024, וצפוי לרשום רווחים אף גבוהים יותר בשנת 2025.

תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות. כך נוצרת שחיקה קשה בזכויות העובדים, תנאי עבודה בלתי סבירים והעמקת העומסים, שעתידים לפגוע לא רק בעובדים אלא גם בלקוחות עצמם.

