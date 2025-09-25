תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

נתוני שבא - עליה בהוצאות בכרטיסי חיוב בערב ראש השנה תשפ״ו

הוצאות הציבור הישראלי הגיעו לסכום של למעלה מ-1.161 מיליארד ש״ח - עליה של 8% לעומת ערב ראש השנה אשתקד; במהלך היום נקבע שיא חדש עם יותר מ-22,000 אלף אישורי עסקאות בדקה

 

 
נתוני שבא / תמונה: Dreamstimeנתוני שבא / תמונה: Dreamstime
 
מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/09/2025

נתוני חברת שבא, מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על כך שהציבור הישראלי ניצל את השעות לפני כניסת החג וביצע רכישות בהיקפים גבוהים.

בין השעות 8:00 עד 15:00 היום, יום שני ה-22 בספטמבר 2025, נרשמו במערכות שבא הוצאות בהיקף של 1.161 מיליארד ש״ח. מדובר על עליה של 5.6% לעומת היקף ההוצאות שנרשם אשתקד בערב ראש השנה תשפ״ה, ביום שישי ה-2 באוקטובר 2024, שהיקף ההוצאות בין 8:00 ל-15:00 עמד על 1.075 מיליארד ש״ח. בערב ראש השנה תשפ״ד שחל ביום שישי ה-15 בספטמבר 2023, לפני פתיחת מלחמת ״חרבות ברזל״, היקף ההוצאות בשעות אלו עמד על סכום של 955.71.

משבא נמסר כי דקת השיא בהוצאות היום היתה 12:05 שבמהלכה נרשמו הוצאות בהיקף של יותר מ-4.28 מיליון ש״ח עם שיא של כל הזמנים וכמות של למעלה מ-22,000 עסקאות בדקה.

x