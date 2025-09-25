נתוני שבא - עליה בהוצאות בכרטיסי חיוב בערב ראש השנה תשפ״ו

נתוני חברת שבא, מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על כך שהציבור הישראלי ניצל את השעות לפני כניסת החג וביצע רכישות בהיקפים גבוהים.
בין השעות 8:00 עד 15:00 היום, יום שני ה-22 בספטמבר 2025, נרשמו במערכות שבא הוצאות בהיקף של 1.161 מיליארד ש״ח. מדובר על עליה של 5.6% לעומת היקף ההוצאות שנרשם אשתקד בערב ראש השנה תשפ״ה, ביום שישי ה-2 באוקטובר 2024, שהיקף ההוצאות בין 8:00 ל-15:00 עמד על 1.075 מיליארד ש״ח. בערב ראש השנה תשפ״ד שחל ביום שישי ה-15 בספטמבר 2023, לפני פתיחת מלחמת ״חרבות ברזל״, היקף ההוצאות בשעות אלו עמד על סכום של 955.71.
משבא נמסר כי דקת השיא בהוצאות היום היתה 12:05 שבמהלכה נרשמו הוצאות בהיקף של יותר מ-4.28 מיליון ש״ח עם שיא של כל הזמנים וכמות של למעלה מ-22,000 עסקאות בדקה.