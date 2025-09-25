"עתיד הקוונטים": מציאות מתהווה מול חלום רחוק

המחשוב הקוונטי הפך בשנים האחרונות אחת ההבטחות הגדולות ביותר של עולם הטכנולוגיה. התיאוריה פשוטה, אך מעוררת השראה: מחשב, המבוסס על עקרונות קוונטיים, יוכל לפתור בעיות מורכבות מאוד, כאלו שמחשבי על "קלאסיים" ידרשו לאלפי שנים כדי להתמודד איתן.

הפוטנציאל חוצה גבולות – החל מתכנון תרופות מותאמות אישית וכלה באופטימיזציה של שרשראות אספקה עולמיות; אולם, המציאות מורכבת הרבה יותר: רוב חברות התחום רחוקות ממסחור, הכנסותיהן מצומצמות והפסדיהן כבדים. עם זאת, "השוק" מייחס להן שוויי עתק על בסיס ציפיות לעתיד.

בואו נראה דוגמא.

יש בשוק הזה שתי חברות ציבוריות, קטנות, יחסית: D-Wave Quantum (QBTS) הקנדית ו־Quantum Computing Inc. (QUBT) האמריקאית. כל אחת מהן ממחישה בדרכה את ה"מתח" בין חזון למציאות.

D-Wave , הפועלת כבר למעלה משני עשורים, מבוססת על טכנולוגיה ייחודית בשם quantum annealing, המיועדת לפתרון בעיות אופטימיזציה (חיפוש פתרונות מיטביים לבעיות מתמטיות מורכבת). החברה מציעה את שירותיה דרך ענן ומשווקת אותם לתעשיות הפיננסים והלוגיסטיקה.

ברבע השני של 2025 הציגה החברה הכנסות של כ־3.1 מיליון דולר, לצד הפסד נטו של כ־167 מיליון דולר (הפסד לאחר חישוב כל ההוצאות וההכנסות).

למרות ההפסד, השוק מתמחר את D-Wave לפי שווי שוק של כ־9 מיליארד דולר, נתון הממחיש היטב את עוצמת הציפיות לעתיד ביחס למצבה העסקי של החברה כיום.

לעומתה, QUBT הינה חברה צעירה יותר, ונוקטת כיוון שונה לחלוטין: התמקדות בארכיטקטורות פוטוניות (מבוססות חלקיקי אור) ובניסיונות לייצר קפיצת מדרגה טכנולוגית. הכנסותיה בארבעת הרבעים האחרונים הסתכמו בכ־260 אלף דולר בלבד – סכום זעום בהשוואה לציפיות שהיא מעוררת. החברה ממשיכה להציג הפסדים שוטפים ורווח שלילי למניה. למרות זאת, שווי השוק שלה מתקרב ל־3.7 מיליארד דולר ומצביע גם כאן על אמון השוק בפוטנציאל העתידי של החברה, על אף מציאות עסקית לא מרשימה במיוחד.

העובדה שחברות עם הכנסות כה נמוכות מצליחות להיסחר לפי שוויי שוק של מיליארדי דולרים משקפת את ההתלהבות סביב תחום המחשוב הקוונטי כולו. ענקיות טכנולוגיה כמו IBM, גוגל, מיקרוסופט ואמזון, משקיעות סכומי עתק על מחשוב קוונטי, ואילו חברות קטנות יותר נתפסות חלוצות שיכולות להפוך ליעדי רכישה, או לפחות להוכיח יתרון נישתי. השוק מוכן לספוג הפסדים כבדים כל עוד הן עשויות ביום מן הימים לפרוץ דרך ולהפיק רווחים עצומים מהשקעותיהן.

בסופו של דבר, השוואה בין D-Wave ל־QUBT אינה מוגבלת רק לשתי החברות הקטנות הללו, אלא משקפת דינמיקת שוק: הערכות שווי גבוהות, מבוססות "חלום טכנולוגי", על חשבון טכנולוגיה שעדיין הפסדית והכנסות זעומות.

דינמיקה זו מראה שהמחשוב הקוונטי עשוי לשנות לחלוטין את כללי המשחק, אך השקעה בו מתאימה בינתיים בעיקר למשקיעים סבלניים, בעלי תיאבון סיכון, כאלו שיכולים להרשות לעצמם "לקחת הימור" ולהמתין לא מעט עד שהמציאות תגשים את החזון.



