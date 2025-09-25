אקסל סולושנס גרופ משלימה את רכישת השליטה בסינאל

אקסל מודיעה על השלמת רכישת 68.94% מהון המניות של סינאל (ת״א:סנאל), חברה ציבורית טכנולוגית מובילה בתחומי משאבי האנוש, השכר והנוכחות;
העסקה הושלמה לאחר קבלת אישור רשות התחרות, שווי העסקה כ- 69.5 מיליון ש״ח;
סינאל מצטרפת לפרוטפוליו הפעילויות של הקבוצה ותהווה מנועה צמיחה משמעותי בישראל, בבריטניה ובארה"ב.
חברת אקסל סולושנס גרופ בע”מ (ת״א: אקסל) מודיעה היום כי השלימה את עסקת רכישת השליטה בחברת סינאל מלל פיווי בע"מ (ת״א: סנאל), במסגרתה רכשה כ-68.94% מהון המניות של סינאל. השלמת העסקה התאפשרה לאחר קבלת אישור בלתי מותנה מרשות התחרות.
בהתאם להסכם, אקסל שילמה למוכרים סך של כ-69.5 מיליון ש"ח עם סגירת העסקה. יתרת התמורה, הכוללת הלוואת מוכר ותמורה מותנית נוספת, תשולם בהתאם לתנאים שסוכמו ונמסרו בדיווחים קודמים. לצורך הבטחת התשלום השני, הופקדו בנאמנות מעל מיליון מניות סינאל.
במקביל להשלמת העסקה, קיבלה אקסל הלוואה בנקאית בהיקף של 30 מיליון ש"ח לתקופה של 6 שנים, עם גרייס לשנה הראשונה. בנוסף, כפי שדווח בעבר, גייסה אקסל סכום של 40 מיליון ש"ח בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים דרך כלל חברה לביטוח.
רכישת סינאל מהווה מהלך אסטרטגי שנועד לחזק את מעמדה של אקסל בשוק ה-IT, להרחיב את פעילותה הגלובלית, ולייצר סינרגיות בין שתי החברות – הפועלות יחד בשווקים מתקדמים בתחום טכנולוגיות משאבי אנוש, שכר ונוכחות.
לדברי רונן שור מנכ״ל אקסל, "סגירת העסקה היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית הצמיחה של אקסל - והמהלך הגדול ביותר שביצענו מאז ההנפקה. סינאל היא חברה מבוססת ומתקדמת עם מותג חזק, יכולות טכנולוגיות מוכחות ונוכחות בשווקים בינלאומיים, ואנו גאים לצרף אותה לקבוצת אקסל. שילוב הכוחות עם סינאל מקפיץ אותנו לליגה אחרת, ומקרב אותנו עוד צעד להפוך לאחת החברות המובילות והמשפיעות בענף ה- IT.
כעת, עם השלמת העסקה, נמשיך לפעול להרחבת פעילותה של סינאל ולהעמקת אחיזתה בישראל, בבריטניה ובארה"ב - תוך ביצוע סינרגיות שיאפשרו לנו לייצר ערך מוסף עבור אלפי הלקוחות של שתי החברות. נמשיך להשקיע בטכנולוגיות מתקדמות, להרחיב את נוכחותנו הגלובלית ולמנף את העוצמות של הקבוצה לטובת חדשנות, צמיחה ושיפור חוויית הלקוח".